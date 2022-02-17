روسيا على حدود أوكرانيا.. صور الأقمار الصناعية تظهر أدلة على غزو وشيك

جدة - نرمين السيد - كشفت وكالة "رويترز" الإخبارية، عن صورًا بالأقمار الصناعية حصلت عليها من الشركة الأمريكية "ماكسار" المتخصصة فى تكنولوجيا الفضاء، تظهر أن روسيا سحبت بعض المعدات العسكرية واستقدمت أخرى على حدود أوكرانيا.





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