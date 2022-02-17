نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الضمان المطور الجديد وشروط التسجيل والخطوات بالتفصيل عبر sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن رابط الضمان المطور الجديد، والذي يقدم خدمات الضمان الاجتماعي المختلفة والمتنوعة، والتي كان الهدف الأساسي منها في المملكة هو استهداف الطبقات والأسر البسيطة التي تحتاج إلى الخدمات الحقيقة لتقدم لهم كل سبل الدعم سواء كانت مدية أو أي سبيل لتحسين معيشتهم الاجتماعية.

رابط الضمان المطور الجديد

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رابط الضمان المطور الجديد، والتي أعلنته المملكة ليقوم المواطنين الذين لديهم رغبة في معرفة الشروط أو التسجيل في الضمان الاجتماعي من الدخول على رابط الموقع الرسمي للضمان المطور.

حيث أن هذا الرابط توجد به كافة الشروط والإجراءات التي من الممكن أن يحتاج أي شخص لمعرفتها، كما أنه يسهل عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي بشكل سريع جدا، وذلك الأمر كان تسهيلا من المملكة العربية السعودية على أبنائها للتسجيل والحصول على خدمات الدعم.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

من الشروط الأساسية التي يجب أن توافر في الشخص للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، أن يكون الشخص ممن يحملون الجنسية السعودية وكذلك مقيم بصورة دائمة داخل المملكة، ويتم اسثناء (السيدات الغير سعوديين المتزوجات من سعوديين، الأرامل والمطلقات ولهم أبناء سعوديين، الأيتام وأصحاب الإعاقات) من هذا الشرط.

أن يكون الدخل الشهري للشخص أقل من 1100 ريال وألا يزيد دخل أي فرد من أسرته عن 550 ريال، وكذلك ألا يكون للمتقدم أي نوع من الأصول التي لها قيمة عالية، أن يكون الشخص ملتزم بشكل كبير بتعليم الأبناء وصحتهم وتوظيفهم، وألا يكون مما يقيمون في أي مراكز أو مستشفيات أو سجون تملكها المملكة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

نقوم بالدخول على الموقع الرسمي للضمان المطور.

ثم نضغط على كلمة خدمات إلكترونية، ونختار إنشاء الحساب أو تسجيل الدخول بالحساب القديم.

ونختار من الخدمات الإلكترونية حماية المعاشات، ونضغط على الرمز الخاص بتسجيل الدخول.

ثم نختار المكتب بالضمان واختيار الفئة الخاص بالشخص، ونعمل على إدخال كافة البيانات بشكل دقيق.

ثم نعمل على قراءة كل الشروط والأحكام المذكورة ونضغط على الموافقة عليها ثم نقوم بالضغط على كلمة إرسال.

لقد عرضنا لكم في الفقرات السابقة كل ما يخص رابط الضمان المطور الجديد التي أطلقته المملكة العربية السعودية. وكذلك أوضحنا كافة الشروط التي تخص الضمان الاجتماعي المطور. وطريقة التسجيل فيه وذلك للتسهيل على كل من لديهم الرغبة في التسجيل في الضمان الاجتماعي. من القيام بذلك بصورة بسيطة وواضحة.