نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “جديد اليوم” وزارة التعليم السعودية تحدد مواعيد وألية أختبارات الفصل الدراسي الثاني بالسعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن ألية ومواعيد أختبارات الفصل الدراسي الثاني بالسعودية 1443، وحددت كيفية أداء الاختبار جاء هذا في تعميم لجميع الإدارات، حتى يتم الاستعداد المبكر للاختبارات وترتيب كافة الأمور وفق ألنمازج التشغيلية المعتمدة لكل وحدة تعليمية “مدرسة”، ونحن عبر موقع ثقفني سنقدم لكم جميع التفاصيل في السطور التالية ومن خلال ألية العودة الحضورية للاختبارات التي أقرتها وزارة التعليم في المملكة فتابعونا.

موعد أختبارات الفصل الدراسي الثاني بالسعودية

جاء في التعميم أن الاختبارات سوف تبدأ مقسمة إلي قسمين، الاختبارات للمواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني، سوف تنطلق بداية من يوم 26 رجب، وتكون ضمن اليوم الدراسي العادي، أما الاختبارات التحريرية، فهي سوف تجرى حضورياً لجميع المراحل التعليمية، من يوم الأحد الموافق 1443/08/03 حتى يوم الخميس التالي 1443/08/07.

أختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443

قالت الوزارة أنه بالنسبة لاختبارات الصفين الأول والثاني في المرحلة الابتدائية، فأنها سوف يتم تصحيحها وإعلان نتائجها قبل نهاية اليوم الدراسي يوم الخميس، أخر أيام الاختبارات 1443/08/07 بناءً على تعليمات الوزارة، وباقي الصفوف سوف تعلن نتائجها وفق الألية المتبعة.

ألية وطريقة الاختبارات الحضورية بالفصل الثاني

كشفت وزارة التعليم السعودية أنه في أطار الخطة الموضوعة والمعتمدة من قبل الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على الطلاب من التجمعات والإصابة في المدارس بفيروس كوفيد 19، فأنه سوف يتم تقسيم الطلاب إلي عدة مجموعات في اليوم الواحد، بحسب ألنمازح المعتمدة لكل مدرسة على أن لا تجرى الاختبارات في جلسة واحدة، وأن لا تزيد عن مادتين دراسيتين فقط.

وزارة التعليم السعودية

تهدف وزارة التعليم السعودية إلي الخروج بالاختبارات إلي بر الأمان، من خلال الضوابط الصارمة التي وضعتها لكافة المدارس من أجل الحفاظ على صحة الطلاب في جميع المراحل التعليمية، لذا وضعت نمازج تشغيلية يتم مراقبة تنفيذها بكل دقة داخل كافة المدارس في جميع الإدارات التعليمية بمختلف مدن ومحافظات المملكة

برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب المرحلة الابتدائية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم السيدة / ابتسام الشهري، مع بداية الدراسة الحضورية وتعزيز وتطوير المهارات في المواد الأساسية، مثل اللغة العربية ومادة الرياضيات ومادة العلوم، ويهدف البرنامج لتعويض الطلاب عن فترة الغياب والانقطاع عن التعليم الحضوري، خلال الفترة الماضية خلال جائحة كورونا.