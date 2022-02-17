قصف قرية أوكرانية بالأسلحة الثقيلة.. ونداء عاجل لروسيا

أفاد وزير الخارجية الأوكراني ديميارو كوليبا، الخميس، بتعرض قرية ستانيتسيا لوهانسكا الأوكرانية للقصف بالأسلحة الثقيلة من شرقي البلاد في دونباس.

وقال كوليبا، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "تم قصف قرية ستانيتسيا لوهانسكا الأوكرانية بالأسلحة الثقيلة من الأراضي المحتلة في دونباس.. البنية التحتية المدنية تضررت".

وأضاف: "ندعو جميع الشركاء إلى الإسراع في إدانة هذا الانتهاك الخطير لاتفاقات مينسك من جانب روسيا".

يأتي ذلك بعدما نفت القوات الحكومية الأوكرانية، الخميس، الاتهامات باستهداف مواقع انفصالية في شرق البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن متمردين مدعومين من روسيا شرقي أوكرانيا اتهموا قوات حكومة كييف باستخدام قذائف مورتر لمهاجمة مناطق تحت سيطرتهم، وهو ما ينتهك اتفاقيات تهدف إلى إنهاء الصراع.

وشهدت السنوات الأخيرة عمليات إطلاق نار متقطعة من كلا الطرفين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.