"أزمة كبيرة" بين رونالدو ونجوم مانشستر يونايتد الإنجليز

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن أزمة حقيقية، بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملائه في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشار مدير تحرير القسم الرياضي للصحيفة الألمانية، كريستيان فالك، إلى أن لديه معلومات مؤكدة حول "انقسام كبير" في غرفة تبديل الملابس داخل مانشستر يونايتد.

وقال فالك إن "قادة" مانشستر يونايتد، وعلى رأسهم الإنجليزيان هاري ماغواير وماركوس راشفورد، منزعجان من محاولة رونالدو لقيادة الفريق.

وقال فالك: "اللاعبون الإنجليز مثل ماغواير وراشفورد منزعجون جدا لأن رونالدو يريد أن يكون قائدا في غرفة الملابس مع أصدقائه في الفريق. هناك احتمالية انقسام بين اللاعبين".

وتوقعت الصحف الإنجليزية أن يكون "أصدقاء رونالدو" هم مواطنيه ديوغو دالوت وبرنو فيرنانديز.

ويعاني مانشستر يونايتد من تراجع كبير في النتائج، بينما تخرج أنباء عن خلاف بين رونالدو والمدرب الألماني رالف رانغنيك.