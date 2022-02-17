عاجل- أوكرانيا تكشف حقيقة انسحاب روسيا من على حدودها

جدة - نرمين السيد - واضاف ريزنيكوف، لم نسجل انسحابا حقيقيا للقوات الروسية بل سحب وحدات صغيرة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وسبق أن أعلنت تقارير أمريكية أن الغزو الروسى لأوكرانيا قد يحدث فى 16 فبراير الحالي، بينما نفت موسكو مرارا وجود أى نية لديها لمهاجمة أوكرانيا واتهمت الغرب بتأجيج الهستيريا حول هذا الموضوع لتحقيق أغراض خاصة به.

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