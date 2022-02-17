عاجل - فرنسا وشركاؤها الأوروبيون يعلنون الانسحاب العسكرى من مالى

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن بلاده وشركاءها الأوروبيين سيبدأون انسحابا منسقا لقواتهم المشاركة فى العمليتين العسكريتين "برخان وتاكوبا" من مالى، إلا أنه سيتم الاحتفاظ بتواجد عسكرى فى دول غرب إفريقيا المجاورة.





وقال ماكرون - خلال مؤتمر صحفى عقده فى قصر الإليزية بالعاصمة باريس، نقلته قناة "فرنسا 24" الإخبارية، اليوم الخميس - إنه "بسبب العراقيل المتعددة من جانب السلطات الانتقالية المالية، ترى كندا والدول الأوروبية العاملة جنبا إلى جنب مع عملية برخان وداخل فرقة العمل تاكوبا أن الظروف السياسية والقانونية لم تعد ملائمة لمواصلة مشاركتها العسكرية الحالية بشكل فعال فى القتال ضد الإرهاب فى مالي"، مشيرا إلى أنه لذلك قرر الحلفاء البدء فى الانسحاب المنسق لمواردهم العسكرية المخصصة لهذه العمليات من الأراضى المالية.

وأضاف ماكرون أن النيجر وافقت على استضافة قوات أوروبية، مشيرا إلى أن القوات المتبقية ستقدم المزيد من المساعدة لدول خليج غينيا التى تتعرض بشكل متزايد لمحاولات الجماعات الإرهابية لزرع نفسها فى أراضيها، موضحا أن دعم المدنيين فى مالى سيستمر، إلا أنه ألقى باللائمة على المجلس العسكرى الحاكم فى البلاد لقراره تعيين مقاول عسكرى روسى خاص يعرف باسم مجموعة فاجنر التى يتهمها الاتحاد الأوروبى بإثارة العنف وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان فى إفريقيا.

وأشار إلى أن تحالف الحلفاء سيظل موجودا فى الساحل وخليج غينيا من أجل مواجهة تحركات تنظيمى القاعدة وداعش، لافتا إلى أن مكافحة الإرهاب فى المنطقة تتطلب الثبات والمثابرة.