خبز الشوفان المشبع الطري بدون عجن وسريع التحضير

خبز الشوفان للرجيم، يعتبر خبز الشوفان من المكونات الغذائية المفيدة للجسد والتي تساعد على خسارة الوزن بكل سهولة، فالشوفان من الحبوب الكاملة التي تساعد على إنقاص الوزن وتساعد على التخلص من الدهون الزائدة وإليكم في مقالنا التالي خطوات تحضير خبز الشوفان للرجيم.

مقادير تحضير خبز الشوفان للرجيم:

يتم تحضير خبز الشوفان بمقادير بسيطة وغير مكلفة وفيما يلي مكونات تحضير خبز الشوفان للرجيم:

أربعة كؤوس من الشوفان.

كأس من الحليب.

ربع كأس من بذور الكتان المطحون.

بيضتان متوسطتان الحجم.

ملعقتان من السكر.

نصف ملعقة من صودا الخبز.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير عجينة خبز الشوفان:

يتم تحضير عجينة خبز الشوفان بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتتبعوا معنا في السطور الآتية تلك الخطوات:

القيام بطحن دقيق الشوفان في الخلاط الكهربائي لحين أن يصبح ناعم. بعد ذلك يتم الحصول على إناء كبير ثم يتم وضع فيه ثلاثة كؤوس من دقيق الشوفان. القيام بإضافة بذور الكتان مع السكر وصودا الخبز والبيكنج بودر والملح مع الاستمرار في التقليب. يتم التقليب ثم يتم ترك الخليط جانبًا. بعد ذلك يتم خلط البيض والحليب مع بعضهم البعض في إناء أخر ثم يتم وضعهم فوق خليط الشوفان. يتم خلط المقادير مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم نقل الخليط إلى الصينية ثم يتم ترك الخليط لحين أن يرتاح.

خطوات طهي خبز الشوفان:

أولًا يتم تسخين الفرن ثم يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لمدة ساعة إلا ربع. بعد ذلك يتم الاعتماد على عود الأسنان لحين أن يتم التأكد من نضج الخبز. القيام بإخراج الخبز من الصينية ثم يتم تقديمه وبالهناء عليكم.

أهمية الشوفان: