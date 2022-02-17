8 خطوات إلكترونية.. طريقة التقديم والحصول على معاش التقاعد والإسقاط من التأمينات

تلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، استفسار من أحد المستفيدين، يتساءل من خلاله عن الإجراءات المطلوبة للتقديم والحصول على المعاش التقاعدي الشهري، بالنسبة لمن بلغوا سن المعاش، وكان السؤال الموجه من المستخدم بخصوص والده الذي انتهى من إجراءات إخلاء طرفه من العمل بعد وصوله لسن المعاش، فكتب للتأمينات على تويتر “والدي أنهى إجراءات إخلاء طرفه وأريد إسقاطه من التأمينات ليستطيع الحصول على راتب التقاعد واستلام حقوقه، كيف الطريقة؟”

طريقة التقديم والحصول على معاش التقاعد

وجاء رد التأمينات على الاستفسار الموجه، في شقين، الأول تقوم من خلاله بتوضيح طريقه إسقاط المواطن الذي بلغ سن المعاش من التأمينات، والآخر حول التقديم والحصول على المعاش التقاعدي، وبخصوص الجزء الأول، فقد كشفت التأمينات أن المشترك يتم استبعاده بواسطة جهة العمل، ويتم هذا فور تركه العمل وبحد أقصى باليوم الأخير في الشهر الذي قام خلاله بترك العمل.

ويمكن تقديم طلب الاستبعاد من خلال خدمات “التأمينات أون لاين”، بعد اجتياز المدة الموضحة ولم تقم جهة العمل بإسقاط المشترك من التأمينات، بحيث يمكن تقديم الطلب من خلال الخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول على رابط منصة التأمينات الاجتماعية الإلكترونية. يمكنك الدخول وتقديم الطلب كذلك من خلال تطبيق تأميناتي قم بتسجيل الدخول لحساب المستفيد المسجل على المنصة أو التطبيق قم بعد الدخول على النافذة الرئيسية بالتوجه إلى رابط التسلسل الزمني للاشتراكات قم بالنقر على رابط المدة المعنية قم بالدخول على تعديل فترة الاشتراك قم من القائمة بالدخول على تعديل تاريخ الاستبعاد قم بإدخال تاريخ الاستبعاد الجديد قم بالنقر على الموافقة على الإقرار سيصلك على الهاتف المسجل رمز للتحقق، قم بإدخال الرمز في المكان المخصص واضغط في النهاية على إرسال.

خطوات تحديث البيانات

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات على أهمية تحديث بيانات عملاء أنظمة التقاعد، وقالت المؤسسة أن تلك الخطوة ضرورية ليتمكنوا من الإطلاع وبصورة مستمرة على مختلف خدماتهم ومعاملاتهم، وكشفت المؤسسة من خلال حسابها على تويتر، أن تحديث البيانات يتم من خلال اتباع الخطوات التالية: