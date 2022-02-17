الكرملين يكشف تفاصيل سحب روسيا لقواتها من حدود أوكرانيا

وبحسب المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، فأن الانسحاب العسكرى الروسى من حدود أوكرانيا سيستغرق وقتا، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الروسية لديها جدول زمنى واضح لسحب القوات بعد المناورات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وصلت التوترات بين أوكرانيا وروسيا إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، حيث تتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكرى على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكرى للحلف بالقرب من حدودها.
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