أوكرانيا: القصف من إقليم دونباس المدعوم روسيا «استفزازى»

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أنه أبلغ رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، فى اتصال هاتفى عن القصف الذى وصفه بأنه "استفزازى" لقرية ستانتسيا لوغانسكا بشرق البلاد.





وقال إنه أطلع ميشيل على الوضع الأمنى، وشكره على مبادرة مؤتمر المانحين لدعم بلاده. وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية، قد أعلنت اليوم الخميس، أن قرية فى البلاد تعرضت لقصف بأسلحة ثقيلة من إقليم دونباس. وشدد وزير الخارجية دميترو كوليبا، على أن هذا القصف "انتهاك خطير" لاتفاقيات مينسك من قبل روسيا، داعية جميع شركائها الدوليين لإدانته.

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