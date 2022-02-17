عاجل- أسلحة محظورة.. أوكرانيا تتحدث عن انتهاك روسيا لوقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - وأكدت أنها "سجلت 29 انتهاكا لوقف إطلاق النار من قبل قوات أشارت إلى أنها روسية من بينها 27 انتهاكا باستخدام أسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك".
وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية، قد أعلنت أن قرية ستانتسيا لوغانسكا تعرضت لقصف بأسلحة ثقيلة من إقليم دونباس.
وشدد وزير الخارجية دميترو كوليبا، على أن هذا القصف "انتهاك خطير" لاتفاقيات مينسك من قبل روسيا، داعيا جميع شركائها الدوليين لإدانته.
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