كم معاش الضمان الاجتماعي للمعاقين 1443 وسلم راتب الضمان المطور للاسره والفرد

كم معاش الضمان الاجتماعي للمعاقين 1443 يتساءل عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن قيمة المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي الذي يحصل عليه فئة المعلقين في السعودية، حيث تحرص المملكة العربية السعودية على تقديم اشكال وصور التكافل الاجتماعي للمواطنين بجميع الفئات، ومن بينها فئة المعاقين التي تحرص على تقديم العديد من التسهيلات اليهم بشكلٍ مستمر، لذلك يتم صرف معاش شهري من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي في السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ابرز التفاصيل الخاصة بقيمة معاش الضمان الاجتماعي للمعاقين في السعودية 1443.

كم معاش الضمان الاجتماعي للمعاقين 1443

تعد فئة المعاقين واحدة من اهم الفيات التي تستحق الدعم من قبل المملكة العربية السعودية والتي تحرص على تقديم اشكال الدعم المختلفة لهم، حيث تعد من الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور الذي يتم صرفه بشكل شهري، فنجد ان قيمة المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي المستحق للمعاقين على النحو التالي.

في حالة كان العجز مؤقت يحصل الشخص على معاش الضمان الاجتماعي والذي يصل الى 1285 ريال سعودي، وذلك لكون هذا الدعم مؤقت لا يشمله الدعم الخاص بالكهرباء والغذاء.

وفي حالة العجز الكلي او الدائم يكون قيمة المعاش الشهري الذي يحصل عليه المعاق 1542 ريال سعودي تقريبا، والذي يصل في بعض الحالات الى حوالي ثلاثة آلاف ريال سعودي.

استعلام موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمستحقين الجُدد لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد في السعودية

راتب الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

راتب الأسرة للفرد الواحد: 1000ريال سعودي .

راتب الأسرة التي تتكون من 2 أشخاص : 2570 ريال سعودية .

راتب الأسرة التي تتكون من 3 أشخاص فإن راتب الضمان الاجتماعي 3140ريال سعودي .

راتب الأسرة التي تتكون من 4 أشخاص فإن راتب الضمان الاجتماعي المطور 3710 ريال سعودي.

راتب الأسرة التي تتكون من 5 أشخاص فإن راتب الضمان الاجتماعي الجديد 4280 ريال سعودي .

راتب الضمان الاجتماعي للاسرة التي تتكون من 6 أشخاص فإن راتب الضمان المطور يكون 4840 ريال سعودي.

راتب الأسرة التي تتكون من 7 أفراد فإن راتب الضمان الاجتماعي المطور يكون 5420 ريال سعودي .

راتب الأسرة التي تتكون من 8 أشخاص فإن راتب الضمان الاجتماعي الجديد 6000 ريال سعودي .

راتب العائلة التي تتكون من 9 أشخاص فإن راتب الضمان الاجتماعي يكون 6560 ريال سعودي.

راتب الأسرة التي تتكون من 10 أشخاص فإن راتب الضمان الاجتماعي يكون 7120ريال سعودي .

راتب العائلة التي يبلغ عددها 11 شخصا فإن راتب الضمان الاجتماعي يكون 7680ريال سعودي .

راتب العائلة التي يبلغ عددها من 12 شخصًا فإن راتب الضمان الاجتماعي يبلغ 8260 ريال سعودي .

راتب العائلة التي تتكون من 13 شخصا فإن الراتب يكون 8820 ريال سعودي .

كيفية تسجيل فئة المعاقين في الضمان الاجتماعي 1443

وقد سهلت وزارة الموارد البشرية السعودية امكانية التسجيل في الضمان الاجتماعي من المعاقين الكترونيا، وذلك لكونهم من الفئات المستحقة للحصول على الدعم، حيث يتم التسجيل والحصول على دعم المعاقين في الضمان الاجتماعي المطور الجديد من خلال اتباع الخطوات التالية.