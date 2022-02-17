نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم معروض طلب للديوان الملكي منحة أرض مجانية my.gov.sa بمشاركة وزارة الإسكان housing.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تقديم معروض منحة أرض مجانية من الديوان الملكي www.my.gov.sa 1443 شروط وضوابط تتطلبها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على رابط النفاذ الوطني الموحد للديوان الملكي الرسمي، والاستفادة بما تقدمة وزارة الشؤون البلدية تسجيل دخول الخدمات الإلكترونية housing.gov.sa من برامج ومبادرات مُيسرة، وهي من الموضوعات التي تشغل العديد من الفئات بالمملكة العربية السعودية، لذلك ومن خلال هذا التقرير سنشرح طريقة تسجيل طلب منحة أرض مجانية على رابط الموقع المُخصص، وذلك حتى نُسهل ونُيسر على متابعي موقع ثقفني المحتاجين والأشد حاجة لتقديم طلب للديوان الملكي للحصول على قطعة أرض مجانية لبناء مسكم ملائك يوفر حياة كريمة للمحتاجين من مواطني المملكة، وذلك بعدما تم تخصيص عدد من قطع الأراضي للديوان الملكي من قبل وزارة الإعمار والإسكان السعودية، وذلك ليقوم الديوان الملكي بتوزيعها مجانا على الفئات الأشد حاجة لتملك قطعة أرض.

طريقة تقديم معروض منحة أرض مجانية من الديوان الملكي www.my.gov.sa وزارةالإسكان housing.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى أن الديوان الملكي السعودي Royal Court of Saudi Arabia هو المكتب التنفيذي الرئيسي للملك، كما أنه حلقة الوصل بين الملك سلمان بن عبد العزيز والحكومة السعودية والمؤسسات الحكومية، ويمكن لمواطني المملكة التواصل مع الديوان الملكي عن طريق رابط تسجل الدخول على رابط النفاذ الوطني الموحد والقيام بتقديم طلب أو شكوى، وهذه الخدمة الإلكترونية يقدمها الديوان الملكي السعودي، والتي يمكن من خلالها تقديم رفع شكوى عن أي تقصير من جهة المؤسسات الخدمية بالمملكة قد يواجهها المواطنين، ويقوم الديوان الملكي بدراسة الشكاوى الواردة إليه وإرجاع الحقوق لأصحابها.

طريقة تقديم شكوى أو طلب على الديوان الملكي من خلال النفاذ الوطني الموحد

تسجيل الدخول على رابط النفاذ الوطني الموحد.

تعبئة نموذج الشكوى.

أرسل الشكوى.

تابع حالة الشكوى.

نموذج وصيغة تقديم طلب منح أرضي من الديوان الملكي السعودي

كما يمكن شرح الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب بطريقة أكثر تفصيلا، كما يجب أن يكون نموذج طلب منحة الأراضي المجانية يحتوي على بيانات صحيحة، حيث سيتم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل تفضل الديوان الملكي السعودي بإعطاء منحة الأرض للمستحقين الفعليين.

وتجدر الإشارة إلى أن الديوان المكي السعودي يتسلم العديد من طلبات التقديم على قطع أراضي من الفئات الأشد حاجة بجميع ربوع ومناطق المملكة، ويتم منحها مجانا لتلك الفئات بعد التحقق ومراجعة تلك الطلبات، هذا ويقوم الديوان الوطني بتقديم مساعدات مالية للفئات الأشد حاجة، كما يقوم الديوان الملكي باستلام الشكاوى إلكترونيا عبر النفاذ الوطني الموحد، هذا وقد أتاح الديوان الملكي السعودي طرق التواصل بين الديوان والمواطنين من خلال رقم الهاتف: 8004000000، لاستفادة المستحقين لدعم المملكة.

شروط التقديم للحصول على منحة قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي

للاستفادة من منح قطع الأراضي المجانية يجب أن تكون من الفئات التي تستحق هذه الخدمة.

ليس لديك حيازات أو ملكية أراضي سواء كانت أراضي زراعية أومُعدة للبناء.

الأرامل والمطلقات لهن الأولوية في حال انطبقت عليهم الشروط.

كيفية التقديم على قطعة أرض من وزارة الشؤون البلدية والقروية

زيارة “رابط موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية“. اختيار أيفونه “تسجيل الدخول”. يمكن التسجيل عن طريق بوابة الدخول الموحدة. اختيار أيفونه “الأرضي الحرة”. إدخال البيانات الخاصة بك. تحميل المستندات المطلوبة. حفظ الطلب. متابعة الطلب.

تحميل تطبيق وزارة الإسكان “الشؤون البلدية والقروية” على الهاتف الجوال

وتجدر الإشارة إلى تعاظم البحث عن رابط تقديم منح الأراضي بالمملكة، وذلك بعدما تم الاتفاق على تخصيص قطع أراضي للديوان الملكي لتوزيعها للمتقدمين بصفة مجانية بعد دراسة حالتهم الاجتماعية والتدقيق في طلبهم الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي، وذلك بمباركة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والإسكان housing.gov.sa، كما يمكن الحصول أيضا على قطعة أرض بأسعار مُخفضة وبطريقة سداد ميسرة وذلك وفق شروط وضوابط أعلنتها وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودية، كما يجب الإشارة إلى أنه يمكن إرسال معروض طلب مساعدة مالية وتسديد الديون من الديوان الملكي، وذلك من خلال نماذج معروض مساعدة مالية.

شروط تقديم طلب منحة الأرض من البلدية 1443

رابط وطريقة التسجيل على منحة قطعة أرض للسكن

إنشاء حساب على رابط موقع منصة سكني .

. زيارة رابط موقع وزارة الإسكان في السعودية .

. اختيار خدمة مشروع سكني.

كتابة رقم السجل المدني والضغط على أيقونة التالي.

إدخال البيانات المطلوبة ومنها تاريخ الميلاد ورقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني، والموافقة على جميع الشروط والأحكام.

سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك الجوال بها كود التأكيد والتحقق.

أدخل كود التحقق في المكان المطلوب.

الضغط على أيقونة تأكيد.

النقر على حفظ البيانات.

بالإضافة إلى ما سبق من جهود الحكومة السعودية في تصحيح قواعد صرف الدعم لمواطنيها، وذلك لشمول منظومة الدعم الحكومي لتغطي مظلتها جموع المستحقين الفعليين الأولى برعاية الحكومة، فقد استطاعت المملكة أن تقدم العديد من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، هذا بجانب جهود الأمراء أصحاب الأيادي البيضاء في تقديم المساعدات المالية والعينية ومن بين تلك المساعدات على سبيل المثال ما يلي: هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته.

وبذلك نكون قد قدمنا من خلال هذا التقرير التفاصيل الكاملة عن طريقة التقديم على منحة الأراضي المجانية من خلال التواصل مع الديوان الملكي عن طريق تقديم معروض طلب منحة أرض لبناء مسكم ملائم، وشروط التقديم للحصول على منحة قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي، كما يمكن أيضا تقديم طلب مساعدة مالية أو علاج على نفقة المملكة، هذا ويسعدنا تلقى استفساراتكم وتساؤلاتكم من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.