موعد مباراة برشلونة ونابولي اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة في الدوري الأوروبي

يفتتح فريق برشلونة مبارياته في الدوري الأوروبي بملاقاة فريق نابولي في دور خروج المغلوب، حين يلاقي نابولي الإيطالي في مباراة قمة تقام على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني الذي انتقل للمشاركة في اليوروباليج، بعدما فشل في تخطي مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بعد أن أنهى مشواره في تلك المرحلة متواجداً في المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته خلف بايرن ميونخ الذي تواجد في الصدارة بالعلامة الكاملة، وبنفيكا صاحب المركز الثاني بفارق نقطة عن البارسا، وينطلق موعد مباراة برشلونة ونابولي اليوم في التاسعة إلا ربع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة يستضيف نابولي في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق فوز يسهل من مهمته الصعبة في مباراة العودة على ملعب نابولي، ويأمل الفريق الكتالوني في مواصلة مشواره الأوروبي في اليوروبا ليج على الأقل، وتعويض جماهيره عن الخروج من التشامبيونزليج، وتوديع كأس ملك أسبانيا مؤخراً بالخسارة ضد أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، بينما في الليغا فالفريق يتواجد في المركز الرابع حالياً بفارق 15 نقطة عن المتصدر ريال مدريد مع وجود مباراة مؤجلة للفريق الكتالوني الساعي لاستعادة توازنه رفقة مدربه تشافي فيما تبقى من الموسم.

نابولي لن يكون خصماً سهلا لبرشلونة بالمرة في ظل رغبته في مواصلة مشواره الناجح في اليوروبا ليج، بعدما بدأ مشواره بها من مرحلة المجموعات في مجموعة قوية أنهى فيها مشواره متواجداً في المركز الثاني بفارق الأهداف عن فريق سبارتاك موسكو الروسي، وبالتساوي في رصيد النقاط للفريقين، حيث جمع نابولي عشر نقاط من خوض ست مباريات حقق فيها الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراة، وخسر مبارتين.

موعد مباراة برشلونة ونابولي اليوم

الخميس 17 فبراير 2022.

7:45 توقيت مصر، وليبيا.

8:45 توقيت مكة المكرمة، العراق، سوريا، الأردن، وفلسطين.

9:45 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

6:45 توقيت الجزائر، والمغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي