أوكرانيا تتهم روسيا بانتهاك اتفاقات الهدنة.. خطر الحرب يقترب

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس، إن روسيا تنتهك اتفاقات وقف إطلاق النار بموجب اتفاقات مينسك، وذلك بعدما اتهمت كييف في وقت سابق الانفصاليين المدعومين من موسكو بقصف قرية.

وتبادل المتمردون المدعومون من روسيا والقوات الأوكرانية، الخميس، الاتهامات بإطلاق النار عبر خط الهدنة، مما أثار القلق في وقت حذرت فيه دول غربية من احتمال غزو روسي في أي يوم.

وكتب كوليبا على تويتر قائلا: "تم قصف قرية ستانيتسيا لوهانسكا الأوكرانية بالأسلحة الثقيلة من الأراضي المحتلة في دونباس.. البنية التحتية المدنية تضررت".

وأضاف: "تضررت البنية التحتية المدنية. ندعو جميع الشركاء إلى الإدانة السريعة لهذا الانتهاك الخطير لاتفاقات مينسك من قبل روسيا وسط وضع أمني متوتر بالفعل".

قلق روسي

من جهته، قال الكرملين الروسي إنه قلق بشدة بشأن تصاعد العنف في شرق أوكرانيا، وعبر عن أمله في أن يستخدم الغرب تأثيره على كييف لمنع المزيد من التصعيد.

ونفى دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، صحة تقارير أشارت إلى غزو روسي محتمل لأوكرانيا، لكنه قال إن بلاده تراقب الوضع عن كثب في منطقة دونباس الخاضعة لسيطرة المتمردين في الدولة السوفيتية السابقة.

وذكر خلال إفادة صحفية أنه على الرغم من أن روسيا بدأت سحب بعض قواتها التي استكملت التدريبات في مناطق متاخمة لأوكرانيا، فإن العملية ستستغرق بعض الوقت.