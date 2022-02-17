نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الموارد البشرية” تدعو للتسجيل بالضمان المطور الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، يبحث من مستفيد الضمان الاجتماعي عن خطوات التسجيل وعن هل سيتم تسجيل المستفيدين من إلى نظام الاجتماعي المطور الجديد بشكل أليا من تلقاء نفسة سوف نوضح لكم ذلك من خلال موقنا ثقفني الآن نرجو المتابعة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت انه تم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور إلى 72 ألف من للمستفيدين وذلك بعد الموافقة علي الطلابات الخاصة بهم من خلال إرسال رسائل نصية تفيد بتأهلهم للاستفادة من الضمان المطور في بتاريخ 20 من الشهر الماضي.

التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور الجديد

تم صدور تصريح من قبل السيد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انه يمكن الجمع بين العمل والضمان حيث أن نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد يسمح بذلك، كما أوضح المهندس أحمد الراجحي أن نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد يحرص على كيفية تمكين المستفيدين من الاعتماد على النفس من خلال الدخول إلى السوق وذلك من خلال الجمع بين العمل الحر والضمان الاجتماعي في وقت واحد، وذلك باختلاف النظام القديم كان لا يسمح بالجمع ل ولاكن بشرط أن دخل الأسرة أقل من الحد المانع، وجاء ذلك التطور والتغير من مصلحة المستفيد من خلال الجمع بين العمل والضمان لمساعدة على العمل اكثر.

خطوات التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

ليتمكن الجميع من الاستفادة والتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي المطور اتباع عدة خطوات وهى:

يجب أولا الدخول على الرابط الرسمي الخاص بموقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المطور. ثانيا يجب إنشاء حساب جديد وخاص بالمستفيد من خلال تسجيل كافة البيانات المطلوبة من( رقم الهوية- وتاريخ الميلاد- ورقم الجوال). ثم يجب المتابعة من خلال الجوال سوف يتم إرسال رمز التأكيد. يجب تسجيل الرمز المرسل ثم الضغط على توثيق. وبذلك يتم إنشاء حساب على منصة. يجب تسجيل الدخول إلى المنصة بتسجيل رقم الهوية وكلمة المرور.

انتقال تسجيل المستفيد من الضمان الاجتماعي إلى نظام الاجتماعي المطور

سؤال تم طرحة من قبل احد المستفيدين وتم التوضيح علية انه تم فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من تاريخ الإعلان إلى مدة6 شهور ويتم خلال تلك الفترة نقل جميع المستفيدين بعد مراجعة كل حالة بشكل تدريجي إلى النظام الجديد.