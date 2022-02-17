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الديوان الملكي السعودي للمساعدات tawasol.royalcourt.gov.sa طلب مساعدة مالية أو منحة أرض مجانية

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محمد رمضان 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - سوف نتعرف من خلال هذا المقال على خطوات الدخول على موقع الديوان الملكي السعودي tawasol.royalcourt.gov.sa من أجل الحصول على مساعدات مالية، وطريقة تقدم للحصول على قطعة أرض مجانا لبناء مسكن لتوفير حياة كريمة، علاوة على مساعدات لسداد الديون والقروض البنكية، تقديم طلب منح أرض من الديوان الملكي برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان،

طلب مساعدة مالية للمحتاجين موقع الديوان الملكي السعودي tawasol.royalcourt.gov.sa

من خلال الموقع الالكتروني tawasol.royalcourt.gov.sa يمكنك التقديم على كل من:-

  • طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي برعاية بن سلمان.
  •  الحصول على مصاريف العلاج.
  • مساعدة لسداد الديون القروض.
  • الحصول على منحة قطعة أرض سكنية مجانية.
  • إقامة مسكن ملائم يوفر الاستقرار للأسر المحتاجة.
  • المساعدات المالية لمحدودي الدخل والمطلقات والأرامل التي تربي أيتام.
  • مساعدات العلاج من الأمراض المزمنة وإجراء العمليات الجراحية للمحتاجين على نفقة المملكة.
  • سداد الديون عن من عجز عن سداد ديونه.
  • سداد القروض لمن تخلفوا عن السداد لعجزهم عن ذلك.
  • العفو علي المساجين.
  • حالات العجر أو الوفاة.
  • تقديم شكاوى للديوان الملكي.

خطوات التقديم على طلب المساعدات المالية السعودية

  • زيارة رابط موقع الديوان الملكي الإلكتروني.
  • تسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بمقدم طلب المساعدة أو منحة الأرض المجانية.
  • بعد ذلك يقوم القائمون على تسير أمور الديوان الملكي بدراسة تلك الطلبات.
  • يتم بعد ذلك البت في الطلب بعد التأكد من صحة البيانات المرفقة.

طريقة تسجيل وتقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

 طرق التواصل مع الديوان الملكي

يمكنك التواصل مع الديوان الملكي للاستفسار والشكوى وتقديم طلب عن طريق البريد أو الاتصال على رقام هواتف الديوان الملكي السعودي..

  • البريد: “الهدأ 7636- الرياض12911- المملكة العربية السعودية”.
  • البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected]
  • الاتصال من داخل المملكة على رقم 8004000000.
  • الاتصال من خارج المملكة على رقم 920030003.

يمكنك إرسال شكوى ومتابعتها من خلال زيارة رابط تقديم شكوى للديوان الملكي عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد ثم الضغط على ابدأ الخدمة وتقوم بتعبة نموذج الشكوى وإرسال البيانات المطلوبة.

منح الأراضي

الجهة والمنطقة المنح السامية المنفذة لعام 2020 جميع المنح المنفذة منح الأراضي التي لم تنفذ خلال العام الطلبات التي تم استبدالها  عدد المواطنين الفائزين بالمنح خلال عام
العاصمة المقدسة 78 30682 104 0 78
المدينة المنورة 31 8534 0 0 8
الرياض 345 391462 23131 0 189
محافظة جدة 118 156026 5156 16 109
المنطقة الشرقية 365 62469 6514 17 278
عسير 1241 35723 172 17 1237
القصيم 447 27662 1376 0 446
جازان 98 6840 4183 0 98
الجوف 101 18485 0 10 101
تبوك 443 19682 0 0 443
حائل 1155 16611 0 0 1154
الحدود الشمالية 9 7576 41 0 9
منطقة الباحة 27 6769 322 16 26
نجران 0 4879 7 0 0
الطائف 145 1835 645 14 144
الأحساء 693 7003 465 0 693
حفر الباطن 0 234 43 0 0
المجموع 5296 802472 42159 90 5013

 

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