انت الان تتابع تفاصيل خبر الديوان الملكي السعودي للمساعدات tawasol.royalcourt.gov.sa طلب مساعدة مالية أو منحة أرض مجانية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - سوف نتعرف من خلال هذا المقال على خطوات الدخول على موقع الديوان الملكي السعودي tawasol.royalcourt.gov.sa من أجل الحصول على مساعدات مالية، وطريقة تقدم للحصول على قطعة أرض مجانا لبناء مسكن لتوفير حياة كريمة، علاوة على مساعدات لسداد الديون والقروض البنكية، تقديم طلب منح أرض من الديوان الملكي برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان،

طلب مساعدة مالية للمحتاجين موقع الديوان الملكي السعودي tawasol.royalcourt.gov.sa

من خلال الموقع الالكتروني tawasol.royalcourt.gov.sa يمكنك التقديم على كل من:-

طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي برعاية بن سلمان.

الحصول على مصاريف العلاج.

مساعدة لسداد الديون القروض.

الحصول على منحة قطعة أرض سكنية مجانية.

إقامة مسكن ملائم يوفر الاستقرار للأسر المحتاجة.

المساعدات المالية لمحدودي الدخل والمطلقات والأرامل التي تربي أيتام.

مساعدات العلاج من الأمراض المزمنة وإجراء العمليات الجراحية للمحتاجين على نفقة المملكة.

سداد الديون عن من عجز عن سداد ديونه.

سداد القروض لمن تخلفوا عن السداد لعجزهم عن ذلك.

العفو علي المساجين.

حالات العجر أو الوفاة.

تقديم شكاوى للديوان الملكي.

خطوات التقديم على طلب المساعدات المالية السعودية

زيارة رابط موقع الديوان الملكي الإلكتروني.

تسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بمقدم طلب المساعدة أو منحة الأرض المجانية.

بعد ذلك يقوم القائمون على تسير أمور الديوان الملكي بدراسة تلك الطلبات.

يتم بعد ذلك البت في الطلب بعد التأكد من صحة البيانات المرفقة.

طريقة تسجيل وتقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

طرق التواصل مع الديوان الملكي

يمكنك التواصل مع الديوان الملكي للاستفسار والشكوى وتقديم طلب عن طريق البريد أو الاتصال على رقام هواتف الديوان الملكي السعودي..

البريد: “الهدأ 7636- الرياض12911- المملكة العربية السعودية”.

البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected]

الاتصال من داخل المملكة على رقم 8004000000.

الاتصال من خارج المملكة على رقم 920030003.

يمكنك إرسال شكوى ومتابعتها من خلال زيارة رابط تقديم شكوى للديوان الملكي عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد ثم الضغط على ابدأ الخدمة وتقوم بتعبة نموذج الشكوى وإرسال البيانات المطلوبة.

منح الأراضي