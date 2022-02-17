أمير الكويت يقبل استقالة وزيري الدفاع والداخلية في الكويت

أعلنت الكويت، الخميس، أن أميرها الشيخ نواف الأحمد الصباح قَبَلَ الاستقالة التي تقدم بها وزيرا الدفاع والداخلية وهما من الأسرة الحاكمة احتجاجا على كثرة الاستجوابات في البرلمان.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم في تغريدة إن مرسوما أميريا صدر بتكليف وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح حقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حقيبة وزارة الداخلية بالوكالة.
واستقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور الأحمد الصباح من منصبيهما الأربعاء بعد بضع ساعات من فوز وزير الخارجية بثقة البرلمان عقب استجوابه في البرلمان، وفق "فرانس برس".
ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن وزير الدفاع قوله "التعسف في استخدام الأدوات الدستورية" هو ما دفعهما للاستقالة.
وتابع: "الاستجوابات حقٌّ دستوري.. لكن وجدت نفسي وبقية الوزراء غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب، الذين ينتظرون منا الكثير، وهذا حقهم إلا أن الممارسات النيابية تعطِّلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي".
وفي ديسمبر الماضي، أبصرت حكومة كويتية جديدة النور مع تأديتها اليمين أمام ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الصباح لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية في عامين ونصف.
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