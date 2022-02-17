الصين: توزيع 20 ألف بالون طقس على 16 دولة إفريقية

جدة - نرمين السيد - وقالت شركة معهد تشوتشو المحدودة لبحوث وتصميم المطاط، التابعة للشركة الوطنية الصينية للكيماويات "كيم تشاينا"، وهى الشركة المصنعة للبالونات، فى تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، إن الارتفاع التشغيلى للبالونات أعلى بنسبة 20% من ارتفاع بالونات الطقس المستخدمة حاليا فى دول مثل بنين وموريشيوس، موضحة أن الارتفاع العالى يعنى أن آلة المراقبة المحمولة بالبالونات يمكنها الحصول على بيانات أكثر دقة حول سرعة الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة، لمساعدة الدول على تحسين قدراتها على منع الكوارث الجوية والتعامل معها.

يذكر أن بالونات الشركة تستخدم فى 75% من نقاط الأرصاد الجوية فى الهواء العلوى بالصين.. كما حصل هذا المنتج على الاعتراف من قسم المشتريات فى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومؤسسات أبحاث الأرصاد الجوية والجامعات والإدارات الحكومية الأجنبية.