بريطانيا: ادعاءات روسيا بوجود نشاط أوكرانى فى دونباس ذريعة للغزو

جدة - نرمين السيد - وكانت القوات الحكومية الأوكرانية، قد نفت الاتهامات باستهداف مواقع انفصالية فى شرق البلاد، فيما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية النشاط العسكرى الروسى قرب أوكرانيا على أشده. وقال الضابط المسؤول عن التواصل مع وسائل الإعلام: "على الرغم من حقيقة أن مواقعنا تعرضت لإطلاق نار بأسلحة محظورة، منها مدفعية عيار 122 ملليمترا، فإن القوات الأوكرانية لم تفتح النار ردا على ذلك".

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