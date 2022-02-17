تمويل سيارتك الميسر من إمكان للمواطنين بالمملكة، حيث أن هذا التمويل الميسر من إمكان يكون ميسر وفوري، ويتميز تمويل إمكان للسيارات بأنه بدون تحويل راتب وبدون كفيل، فإن تمويل سيارتك الميسر من إمكان يتفق مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن هناك مزايا عديدة للتمويل التأجيري للسيارات من منصة إمكان الإلكترونية، حيث أن منصة إمكان تتيح حاسبة تمويلية يمكن للمستفيدين استخدمها، لذلك يجب علي المستفيدين من التمويل متابعة موقع ثقفني الإلكتروني للحصول علي خطوات طلب التمويل واستخدام الحاسبة التمويلية التقريبية.

متطلبات تمويل سيارتك الميسر من إمكان

يكون لدي المتقدم للتمويل هوية ورخصة قيادة غير منتهية أي سارية المفعول.

يتوافر لدي كل مواطن متقدم عنوان وطني.

لابد من حصوله علي خطاب تعريف للراتب من جهة العمل.

يجب أن يكون لدي كل مواطن مستفيد كشف حساب من البنك لآخر ثلاث أشهر.

أن يقوم بعرض السعر الخاص بالمركبة المطلوبة للحصول عليها بالتمويل.

يكون عمر المواطن المتقدم للتمويل يتراوح بين 20 سنة و60 سنة للعاملين أما المتقاعدين يكون 70 عام.

كما أن هناك تمويل إمكان الإضافي الميسر لجميع المواطنين، حيث أن هذا التمويل تصل قيمته إلي مليون ونصف ريال سعودي، فإن هذا التمويل يمكن لأي مواطن الحصول عليه ومازال لديه تمويل قائم، فإنه بالإضافة إلي أن له مزايا عديدة فهو لا يتطلب أو يشترط وجود كفيل، كما أن فترة سداد دفعاته تصل إلي 5 سنوات.

خطوات استخدام حاسبة تمويل إمكان للسيارات

الدخول علي رابط التمويل الميسر للسيارات من منصة إمكان. يحدد المواطن المستفيد نوع نظام الأقساط وهو التقسيط شهري أم منتج 50-50. يختار المواطن المستفيد جهة قطاع العمل حكومي مدني ولا حكومي عسكري وهل محول للراتب أم غير محول للراتب. إدخال قيمة راتب المواطن المتقدم للتمويل. يقوم بتحديد بطاقة الائتمان الخاصة بالمواطن المستفيد. يدخل المواطن نسبة الاستقطاع للبنك. يختار المواطن نوع المركبة أو السيار التي يرغب في الحصول عليها. يقوم المواطن بكتابة قيمة الدفعة الأولي من التمويل. كتابة قيمة المستلمات المالية. القيام بتحديد هل يوجد رهن عقاري لتمويل السيارات من إمكان أم لا. إدخال الحد الأقصى لقيمة المبلغ المطلوب للقسط الشهري. يدخل المواطن قيمة المبلغ المطلوب كسعر للمركبة المطلوب الحصول عليها. يكتب المواطن قيمة مبلغ الدفعة الأخيرة من التمويل الميسر لسيارتك. يختار المواطن فترة السداد المناسبة له بالشهور والتي تبدأ من سنة حتي خمس شهور. القيام بالضغط علي أيقونة احسب الآن التمويل.

هناك تمويل إمكان الميسر لجميع فئات المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا التمويل يستخدم في سد احتياجات المواطنين سواء المادية أو الاجتماعية، فإن التمويل يتمتع بمزايا عديدة ميسرة علي جميع مواطنين المملكة العربية السعودية، فيمكن لأي مواطن أن يحصل علي التمويل من خلال اتبع خطوات طلب التمويل الميسر بالمنصة.