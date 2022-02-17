طريقة الاستعلام عن الرصيد في الراجحي عن طريق النت والاشتراك في مباشر للأفراد. يتميز مصرف الراجحي بكونه من أكبر وأهم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. كما تمتد فروع بنك الراجحي لتمتد خارج حدود المملكة لتنتشر في العديد من الدول العربية. كما يضم مصرف الراجحي عدد كبير من العملاء وذلك بسبب تقديم المصرف لهم الكثير من الخدمات البنكية والمصرفية. حيث يوفر المصرف للعملاء العديد من القروض وأنواع التمويل وكذلك البطاقات الائتمانية والتسويقية المختلفة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة الاشتراك في خدمة مباشر للأفراد في الراجحي وكذلك كيفية معرفة الرصيد عبر الإنترنت. كما يمكنك التعرف أيضاً على طريقة تحديث بيانات الراجحي بعد تجديد الإقامة عن طريق الهاتف ومزايا فتح حساب.

طريقة الاستعلام عن الرصيد في الراجحي عن طريق النت

حيث يقدم بنك الراجحي عدد كبير من الخدمات والمساعدات للعملاء داخل المملكة العربية السعودية. كما يعمل المصرف على تطوير الخدمات التي يقوم بتقديمها وذلك لكي يكسب رضاء العملاء وكذلك يجذب عدد عملاء أكبر. كما يعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي هو تقديم العديد من خدماته للعملاء من خلال الإنترنت بدون وجود حاجة للذهاب إلى فرع البنك. ويعتبر من أكثر ما يبحث العملاء عنه هو إمكانية الاستعلام عن الرصيد من المنزل وذلك لتوفير الوقت والجهد لديهم. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للاستعلام عن الرصيد كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي ثم الدخول على خيار مباشر للأفراد وبعدها القيام بتسجيل الدخول ثم الدخول على خيار التسجيل من الخدمات الإلكترونية كتابة رقم الصراف الآلي أو رقم البطاقة السري الدخول على خدمة الجوال وكتابة رقم الهاتف وكلمة السر. ثم النقر على استمرار وسوف يتم التأكيد على التسجيل. وبذلك يتم التسجيل في خدمة مباشر للأفراد الراجحي.

كيفية التحويل من خدمة مباشر للأفراد