نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر السمسم القطنية اللذيذ في البيت في المقال التالي
تعد فطائر السمسم من المعجنات والمخبوزات القطنية الهشة والشهية والمنتشرة في جميع الوطن العربي و كما أنها مفضلة عند جميع الأشخاص الصغار والكبار والمحببة وكما تنال إعجاب الجميع ويقبل عليها الكثير نظراً لطعمها اللذيذ وشهي التي لا يقاوم، وتتميز أيضا بأنها خفيفة على المعدة وكما يمكن تقديمها كوجبة للإفطار أو العشاء مع كوب من الشاي وتتميز بأن لها قيمة غذائية عالية ومفيدة للجسم نظراً لاحتوائها على السمسم لانه يمد الجسم بالطاقة وتتميز أيضا الفطائر بالسمسم بسهولة تحضرها ومكوناتها البسيطة وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الفطائر بالسمسم مذاقها اللذيذ والمميز ومكوناتها متوفر في كل بيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الفطائر بالسمسم
المكونات:
- كوب من الحليب الدافئ.
- كوب من الماء الدافيء.
- عدد سبع أكواب من الدقيق.
- عدد بيضة واحدة وبياض بيضة.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- نصف ملعقة كبيرة من الملح الطعام.
- كيس من الخميرة الفورية.
- أثنين ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- أثنين ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- أثنين ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية.
- أثنين ملعقة كبيرة من الدقيق.
- أثنين كوب من الجبنة الموزاريلا المبشورة أو أي نوع جبنة أخرى حسب ذوق كل شخص.
- صفار بيضة واحدة.
- كوب ونصف من السمسم.
طريقة التحضير
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء عميق ثم ضعي في كوب من الحليب الدافئ مع كوب من الماء الدافئ ويضاف إليهم أثنين ملعقة كبيرةمن السكر الأبيض كيس من الخميرة الفورية ونصف كوب من الزيت النباتي وعدد بيضة واحدة وبياض بيضة وأثنين ملعقة كبيرة من الخل الأبيض ثم قومي بخلط المكونات جيداً.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة أثنين ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية ونعجن المكونات جيداً باليد حتى يصبح لدينا عجينة ناعمة ومتماسكة وبعد ذلك قومي بلم العجينة ونكورها باليد ثم نغطيها ونتركها حتى تختمر في مكان دافئ.
- الخطوة الثالثة يتم وضع العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق ثم ابدائي في تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة الحجم متساويهفي الحجم وبعد ذلك نفرد كل كرة باليد ثم نضع فوقها الجبنة الموزاريلا المبشورة ثم نغلق العجينة طولياً وكرري نفس الخطوة السابقة حتى ننتهي من كمية العجينة.
- الخطوة الرابعة قومي بإحضار وعاء صغير ثم ضعي فيه صفار البيض ونخلطهم بالمعلقة وبعد ذلك نضيف إليها الماء ونخلطهم جيداً ثم بعد ذلك قومي بإحضار صينية مناسبة للفرن ونضع فيها ورق زبدة وبعد ذلك نغمس وجه الفطائر بخليط صفار البيض ونرش فوقها السمسم ثمبعد ذلك رصي الفطائر في الصينية وبعد ذلك قومي بإدخال الصينية إلى الفرن محمي من قبل على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثمواتركي الصينية لمدة تتراوح ما بين 30 دقيقة إلى 35 دقيقة وبعد ذلك قومي بإخراج الصينية من الفرن واتركيها حتى تبرد وقدميها إلى أفراد أسرتك.
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