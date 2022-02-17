طريقة عمل فطائر السمسم القطنية اللذيذ في البيت

تعد فطائر السمسم من المعجنات والمخبوزات القطنية الهشة والشهية والمنتشرة ‏في جميع الوطن العربي ‏و كما أنها مفضلة عند جميع الأشخاص الصغار والكبار والمحببة وكما تنال إعجاب الجميع ‏ويقبل عليها الكثير نظراً لطعمها اللذيذ وشهي التي لا يقاوم، ‏وتتميز أيضا بأنها خفيفة على المعدة وكما يمكن تقديمها كوجبة للإفطار أو العشاء مع كوب من الشاي وتتميز بأن لها قيمة غذائية عالية ومفيدة للجسم نظراً لاحتوائها على السمسم لانه يمد الجسم بالطاقة ‏وتتميز أيضا الفطائر بالسمسم بسهولة تحضرها ومكوناتها البسيطة وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الفطائر بالسمسم مذاقها اللذيذ والمميز ومكوناتها متوفر في كل بيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الفطائر بالسمسم

المكونات:

كوب من الحليب الدافئ.

كوب من الماء الدافيء.

عدد سبع أكواب من الدقيق.

عدد بيضة واحدة وبياض بيضة.

نصف‬ كوب من الزيت النباتي.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الطعام.

كيس من الخميرة الفورية.

أثنين ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

أثنين ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

أثنين ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية.

أثنين ملعقة كبيرة من الدقيق.

أثنين كوب من الجبنة الموزاريلا المبشورة أو أي نوع جبنة أخرى حسب ذوق كل شخص.

صفار بيضة واحدة.

كوب ونصف من السمسم.

طريقة التحضير