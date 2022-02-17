خطوات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل وشروطها و رسوم النقل بعد التعديلات الجديدة 1443

خطوات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل أصبحت أمر غاية في السهولة حيث وفرت في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة القدرة على تقديم طلب نقل الكفالة لجميع المقمين والوافدين وللتخفيف على المواطنين والأجانب الذهاب للمكاتب و اختصارا للوقت يتم نقل الكفالة بطريقة إلكترونية من خلال التسجيل والدخول إلى الموقع الإلكتروني التابع للوزارة من اجل نقل الكفالة من كفيل لكفيل اخر ويتم النقل وفقا للوائح القانونية التي حددتها وزاره العمل في السعودية تحت بند “خدمة نقل وافد” وتأتي هذه العملية رغبة من قبل الفرد في نقل الكفالة وهذا يرجع إلى عدة أسباب منها عدم الالتزام باللوائح أو وقوع ضرر عليه.

خطوات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل بالنظام الجديد

قم بالبحث على شبكة الأنترنت على موقع وزارة العمل بالسعودية.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور و كتابة رمز تحقيق المرئي.

أمامك خانة بها كلمة دخول قم بالضغط عليها.

ينتقل بك الموقع إلى صفحة بها بعض المعلومات التي يجب كتابتها وتشمل الأتي:-

عنوان الكفيل المراد نقل الكفالة الجديدة عليه.

اسم المؤسسة.

وبعد قم بالضغط على خدمة عامل وافد التابعة لقائمة الخدمات الإلكترونية.

يتوجب على المستخدم إدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة به وتشمل رقم البطاقة واسم الكفيل التابع له.

وبعد يتم إرسال رسالة على الجوال تنص على قبول الطلب.

شروط نقل الكفالة للأفراد بدون موافقة الكفيل

وضعت شروط يجب توافرها لنقل الكفالة للأفراد بدون الكفيل بدون هذه الشروط لا يمكن نقل الكفالة والشروط جاءت على النحو التالي:-

يشترط أن يكون مر3 أشهر متصلة لم يحصل العامل فيها على اجر، في هذه الحالة يمكن نقل الفرد دون موافقة الكفيل وبذلك يكون على ذمة كفيل اخر جديد.

أن يكون الكفيل الخاص بالفرد موجودا في النطاق الأحمر.

أن يكون لدى العامل أقامة سارية المفعول.

يجب أن يكون اسم العامل مسجلا لدي المؤسسة المراد نقلها.

ألا يتم تجديد الإقامة الخاصة بالعامل بعد انتهائها لمدة شهر.

في حالة إذا كان العامل جديد لا يتم أصدار تصريح عمل له.

إذا تم تقديم بلاغ كيدي من قبل الكفيل بهدف الأضرار بالعامل فيجب أثبات كذب البلاغ.

إذا اثبت بانه تم تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه.

من اللازم أثبات قيام الكفيل الأول أو احد أفراد أسرته بإجبار العامل على عمل غير مستحب أو الإساءة في معاملة العامل.

إذا تقدم الكفيل بتقرير غياب غير صحيح للعامل.

عدم لم شمل الزوجين.

اجراءات نقل الكفالة من كفيل لكفيل جديد

يجب التسجيل والدخول إلى منصة قوي الإلكترونية عبر شبكة الأنترنت. قم بالدخول على الحساب الخاص بالمنشأة. يظهر أمامك الخدمات الإلكترونية قم بالضغط عليها ومن ثم اختر منها خدمة نقل موظف. ثم تقوم بالنقل على خدمة “طلب نقل خدمات”. وبعد اختر خدمة نقل خدمات موظف من صاحب عمل اخر. هنا يجب تحديد المنشأة التي تريد نقل العامل إليها. يجب إدخال كافة المعلومات الخاصة بالعامل منها رقم الإقامة و تاريخ انتهاء الإقامة. انقر على أيقونة “إضافة”. ثم اضغط على التالي. التالي النقر على “إنشاء عرض وظيفي” ثم إدخال البيانات الخاصة بالعرض الوظيفي. وبعد الضغط على التالي. يتوجب عليك قراءة البيانات التي قمت بإدخالها بدقة ثم اضغط على التالي. قم بالضغط للموافقة على الشروط والأحكام التي تخص عملية النقل. ومن ثم الضغط على التالي لكي تقوم بمراجعة الطلب مرة اخرى. الضغط على” إرسال الطلب”. بعد ذلك يتم إرسال رسالة تؤكد نجاح العملية. يتوجب على العامل استكمال الاجراءات لإتمام عمليه النقل.

الحالات التي لا يمكن نقل الكفالة فيها

استبعد قانون العمل في المملكة العربية السعودية بعض الحالات التي لا يمكن نقل الكفالة فيها وهي:

لا يمكن نقل الكفالة للعامل المدرج اسمه على قائمة الهاربين.

في حالة إذا كان على العامل مخالفات مرورية.

العامل الذي لم تتوفر لديه أموال لدفع رسوم نقل الكفالة.

عند انتهاء مده الإقامة لدى العامل الوافد.

رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد بالسعودية

الزما النظام الجديد والمحدد من قبل وزاره العمل بالسعودية للعديد من الوافدين في المملكة القيام بتسديد الرسوم من اجل نقل كفالتهم وهي كالاتي:-