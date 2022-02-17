نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على رخصة البناء الجديدة من منصة بلدي الالكترونية وشروط رخصة البناء الجديدة 1444 في المقال التالي
كيفية الحصول على رخصة البناء الجديدة من خلال بوابة بلدي الالكترونية وشروط رخصة البناء الجديدة في السعودية والتي يتم استخراجها من منصة بلدي التابعة لوزارة الشئون القروية بالمملكة والتي تهدف الى تنظيم سير إجراءات البناء وتملك العقارات للمواطنين ويتم اصدار رخصة البناء الجديدة من خلال مكاتب متخصصة وفق رسوم رخصة البناء الجديدة التي اقرتها البلدية وإلغاء دور شركة الكهرباء في استخراج الرخصة حيث اصبح الحصول على رخصة البناء الجديدة الكترونياً دون تكبد عناء الذهاب الى الإدارات والجهات الحكومية وهناك شروط استخراج رخصة البناء الجديدة في منصة بلدي سنتناولها بالتفصيل وكل ما يتعلق بصدار رخصة البناء الجديدة عبر بوابة بلدى الالكترونية.
ما هي شروط رخصة البناء الجديدة
- يجب أولا ان يحصل الفرد على شهادة موقع البناء والتي يجب الحصول عليها عن طريق تقديم طلب استخراج موسوعة إدارية وذلك للحصول على موافقة على الموقع من حيث البناء والتخطيط.
- كذلك يجب ان تم ارفاق صورة من البطاقة الخاصة بالحالة الاجتماعية.
- بالإضافة الى صورة من إيصال دفع الرسوم والبيانات التي تم إدخالها على الموقع الإلكتروني.
- كذلك صورة من العقد.
- ثم يقوم المقاول بتقديم الأوراق التي تثبت ملكية العقار او ملكية الأرض.
- بعد ذلك يقوم صاحب الأرض او مالك العقار بالاتفاق مع مكتب هندسي والذى يقوم باستخراج افادة خاصة بمرجعة الاعتبارات المعمارية والانشائية والكهربائية.
- أيضا يقوم المكتب الهندسي بمراجعة متطلبات العقار او الوحدة السكنية البنائية.
- ثم يتم ارسال كافة المخططات البنائية المعتمد من المكتب بصيغة بي دي اف.
- وبعد ذلك يتم الحصول على شهادة تنسيق من قبل شركة الكهرباء.
- وكذلك يتم اصدار رافعة بحثية من قبل المكتب الهندسي.
- أيضا يجب موافقة المهندس على اعداد ملف الترخيص.
- إصدار رخصة بناء مبنى سكنى تعرف على خطوات وشروط إنشاء مبنى سكنى.
- التسجيل في منصة إحكام ehkaam.sa للحصول على صكوك الملكية للعقارات.
كيفية استخراج رخصة البناء الجديدة 1444
- الدخول الى رابط منصة بلدى الالكترونية.
- ثم الضغط على خيار الخدمات الالكترونية.
- وبعد ذلك تظهر قائمة يتم تحديد خيار تصاريح البناء.
- وأيضا يجب ادخال البيانات الخاصة بالبناء والتي تكون عبارة عن :
- السجل العقاري.
- ثم سنة الإصدار.
- وبعد ذلك رقم الإصدار.
- وأخيرا صورة سند الملكية.
- ثم يتم تحديد اسم المكتب الهندسي ويتم ارسال طلب الى المكتب الهندسي.
- وبعد ذلك يقدم المكتب الهندسي باقي البيانات والمعلومات والأوراق المطلوبة ويقوم بإرسالها الى البلدية.
- وبعد ذلك يتم مراجعة الأوراق والمستندات من قبل البلدية والتحقق منها.
- وأخيراً بعد ثبوت صحة البيانات يتم الموافقة على طلب استخراج رخصة بناء جديدة.
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