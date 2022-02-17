نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الديربي live” موعد مباراة وفاق سطيف والرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا القنوات الناقلة والتشكيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتضن ملعب 8 ماي بالعاصمة الجزائرية الجزائر، قمة مباريات الجولة الثانية بدوري أبطال أفريقيا موعد مباراة وفاق سطيف والرجاء البيضاوي المغربي، في إطار مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية، التي تضم بجوار الفريقين فريق حوريا كوناكري الغيني وفريق أمازولو بطل جنوب أفريقيا، اللقاء يذاع من خلال شاشة التلفزيون الجزائري التردد الأرضي، وقنوات بي إن سبورت القطرية فضائياً وهي الناقل الحصري لجميع المباريات لدوري الأبطال.

يتقاسم الفريقين صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط لكل منهما، بعد أن حقق وفاق سطيف الفوز في الجولة الأولى خارج الديار على فريق حوريا كوناكري بهدف دون رد، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الفريق المغربي على بطل جنوب أفريقيا، ويسعى كلا الفريقين اليوم للفوز للانفراد بصدارة ترتيب المجموعة، لقاء اليوم هو لقاء الذهاب وسوف يكون لقاء العودة بالدار البيضاء في المغرب.

عد تنازلي ل موعد مباراة وفاق سطيف والرجاء

موعد مباراة وفاق سطيف ضد الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

ألتقى الفريقين قبل هذه المباراة 6 مباريات في مختلف البطولات العربية والأفريقية، كانت الغلبة في صالح الفريق الجزائري وفاق سطيف، حيث حقق الفوز في 3 مواجهات، بينما فاز فريق الرجاء في مباراة واحدة، وحل التعادل في لقاءين، سجل الفريق الجزائري 9 أهداف في شباك الرجاء البيضاوي، بينما سجل الرجاء 6 أهداف في شباك وفاق سطيف.

ترتيب جدول المجموعة الثانية قبل اللقاء اليوم

التشكيل المتوقع للرجاء البيضاوي اليوم

حراسة المرمى :- مروان فخر”.

خط الدفاع :- عبد الإله مدكور، محمد نهري، جمال الدين حركاس، مروان هدهودي”.

خط الوسط :- محسن متولي، عمر العرجون، محمد زيدة”.

خط الهجوم :- حميد أحداد، إلياس بنجديدة، مصطفى كوياتي”.

دوري أبطال أفريقيا الجولة الثانية

حصل نجم الرجاء البيضاوي المغربي محسن متولي على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى.

حكم مباراة وفاق سطيف والرجاء الحكم السنغالي “ماغيت نداي” ويعاونه طاقم سنغالي بالكامل.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من الجزائر والمغرب.

الرجاء المغربي يعاني في الدوري المغربي حيث تعادل في أخر 4 مباريات بالدوري المغربي.

المباراة منقولة فضائياً على قناة bein sports hd 3 يعلق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي

موعد مباراة وفاق سطيف والرجاء والقنوا الناقلة