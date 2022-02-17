الملك يوجه بصرف 100 دينار لرفاق السلاح من العاملين والمتقاعدين

دوت الخليج :- وجه جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف مبلغ 100 دينار لرفاق السلاح من العاملين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، والمتقاعد

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