عاجل.. ماكرون: لم نضع أى قيود على تصدير اللقاحات لإفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس الفرنسى فى كلمته بالدورة الـ6 لقمة الاتحادين الإفريقيى والأوروبى، أنه سيتم التركيز الآن على جهود الإنتاج فى القارة. وأشار ماكرون إلى أن أوروبا كانت الأكثر انفتاحا على توفير اللقاحات لأفريقيا منذ بداية أزمة كورونا. وتابع ماكرون "هناك تعاون واضح بين إفريقيا وأوروبا فى مجالات السلم والأمن والتعليم والصحة".

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