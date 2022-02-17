عاجل.. الخارجية الروسية تنشر ردها على واشنطن بشأن المقترحات الأمنية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الخميس، بأن الخارجية الروسية نشرت ردها على واشنطن بشأن المقترحات الأمنية، موضحة أن موسكو أبلغت واشنطن أنها لا تخطط لأى اجتياح لأوكرانيا.





وأعلنت الخارجية الروسية، رفض موسكو كافة أشكال توسع حلف الناتو فى شرق أوروبا، مطالبة بوقف إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة. وأضافت الخارجية الروسية "يجب أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من وسط وشرق أوروبا ودول البلطيق". كما طالبت روسيا بأن تطبق كييف اتفاقيات مينسك من أجل خفض التصعيد. وأعلنت الخارجية الروسية رفض موسكو مطالب سحب قواتها من مناطق معينة ضمن نطاق أراضيها.

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