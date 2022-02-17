رئيس المفوضية الأوروبية: نسعى لتأسيس الثقة المتبادلة مع شركائنا الأفارقة

جدة - نرمين السيد - قالت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه يجب العمل من أجل تأسيس الثقة المتبادلة مع شركائنا الأفارقة، كما يجب العمل على تعزيز منطقة التجارة الحرة بين أوروبا وإفريقيا.





وأضافت خلال كلمتها أمام قمة المشاركة بين الاتحادين الإفريقى والأوروبى، بأننا نسعى للاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة التى تتوافر فى القارة الإفريقية، وتعزيز البنية التحتية، خصوصًا شبكة الإنترنت فى إفريقيا، وذكرت أن الاتحاد الأوروبى يسعى لتعزيز قدرات القارة الإفريقية فى مجال توفير لقاحات كورونا.

وبدأت فعاليات الدورة السادسة لقمة الاتحادين الأفريقى والأوروبى، مساء اليوم، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتنعقد القمة "الإفريقية - الأوروبية" فى دورتها الحالية، تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، حيث يجتمع قادة وكبار مسؤولى حكومات أكثر من 50 دولة أعضاء فى الاتحادين الإفريقى والأوروبى؛ لتجديد وتعميق الشراكة بين الاتحادين وإطلاق حزمة استثمار أفريقية أوروبية طموحة، فضلاً عن بحث التحديات العالمية الراهنة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى وقت سابق اليوم، إلى مقر انعقاد الدورة السادسة لقمة الاتحادين الإفريقى والأوروبى.