عاجل- ماكى سال: هناك أسس مشتركة تميز العلاقات الأوروبية الإفريقية

جدة - نرمين السيد - قال ماكى سال، رئيس السنغال، ورئيس الاتحاد الإفريقى، إن هناك أسس مشتركة تميز العلاقات الأوروبية الإفريقية، كما أننا نحتاج للعمل مع شركائنا الأوروبيين فى مجل السلم والأمن ومكافحة الإرهاب.





وأضاف خلال كلمته أمام قمة المشاركة بين الاتحادين الإفريقى والأوروبى، أن إفريقيا تحتاج لشراكة تقوم على الأولويات والقيم المشتركة دون إملاءات من الخارج، وطالب بتسريع وتيرة حقوق السحب الخاصة لتقليص لتقليص وطأة الأزمة الصحية فى إفريقيا. وبدأت منذ قليل اجتماعات الدورة السادسة لقمة الاتحادين الأفريقى والأوروبى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى. وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، بمدينة بروكسل مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا "ألكسندر دى كرو"، وذلك بحضور وفدى البلدين.

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