عاجل.. مفوضية الاتحاد الإفريقى: جائحة كورونا سلطت الضوء على مشكلات القارة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فقى، مساء اليوم الخميس، إن جائحة كورونا سلطت الضوء على مشكلات وتحديات القارة الإفريقية.



جدة - نرمين السيد - قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فقى، مساء اليوم الخميس، إن جائحة كورونا سلطت الضوء على مشكلات وتحديات القارة الإفريقية. وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، فى كلمته بالدورة الـ6 لقمة الاتحادين الإفريقى والأوروبى، أنه يجب تركيز الجهود على الحلول المتاحة لتمويل التعافى الاقتصادى فى إفريقيا.

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