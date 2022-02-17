عاجل- ماكى سال: إفريقيا تحتاج لشراكة تقوم على القيم دون إملاءات من الخارج

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس دولة السنغال، الرئيس الدورى للاتحاد الإفريقى ماكى سال، أن إفريقيا تشهد تحولا جذريا وتغيرت كثيرا بالرغم من بعض التعثر، وتحتاج إلى التقدم التوافقى والمساعدة التوافقية فى شراكة مؤسسة على الأولويات والقيم المشتركة دون إملاءات من الخارج واستثناءات أو إقصاء.





وقال ماكى سال فى كلمته خلال الدورة السادسة لقمة الاتحادين الإفريقى والأوروبى بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى: "إن قارة إفريقيا تود من أوروبا أن يتم الاتفاق على شراكة جديدة يتم إعادة صياغتها.. لا نتحدث عن تحديث البرمجيات التى كانت تنظم علاقاتنا، نفكر بوضع برمجية جديدة تتكيف مع التغيرات الحالية وقادرة على دعم الديناميكية المتجددة التى نريد أن تتسم علاقتنا بها". وأكد رئيس الاتحاد الإفريقى أن هناك أسسا مشتركة تميز العلاقات الأوروبية الإفريقية، وهذه الأسس هى ما تشكل السمة الخاصة والمعقدة للعلاقات بين القارتين. وشدد على ضرورة التعاون معا من أجل تعزيز التعاون فى مجال إرساء الأمن والسلام ومكافحة الإرهاب من خلال المرفق الأوروبى، ودعا أوروبا إلى تعجيل وتيرة إعادة توزيع حقوق السحب الخاصة من البلدان الثرية التى توجد بها الثروات وإعادة توزيعها على الدول الإفريقية وفقا للآليات التى سيتم الاتفاق عليها.

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