عاجل.. الخارجية الأمريكية: روسيا طردت المسؤول الثانى فى سفارتنا لديها

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أوضحت الخارجية الأمريكية، أن موسكو طردت المسؤول الثانى فى السفارة الأمريكية فى روسيا.
وقال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، فى وقت سابق اليوم الخميس، إن حلف الناتو سيدافع عن كل شبر من أراضى الدول الأعضاء، مضيفا أن روسيا تواصل حشودها العسكرية على حدود أوكرانيا.
وتابع وزير الدفاع الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى للبنتاجون، أن روسيا تحاول خلق ذرائع لتبرير الهجوم على أوكرانيا، مضيفا أنها تواصل حشد قواتها فى بيلاروسيا والبحر الأسود.
وأشار "أوستن"، إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن شدد على أهمية الحوار بشأن أزمة أوكرانيا، مضيفا أن الحل الدبلوماسى للأزمة ما زال ممكنا، مؤكدا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيتحمل المسؤولية أمام العالم إن رفض الحل الدبلوماسى.
كما حذر أوستن من استفزاز روسى بعد تقارير "مقلقة" حول قصف فى أوكرانيا، كذلك، كشف وزير الدفاع الأمريكى أن بلغاريا ستستضيف قوات "الصاعقة" الأمريكية.
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