نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشحن حالاً.. أكثر من طريقة لشحن شدات UC ببجي عن طريق الايدي واتصالات بخطوات آمنة على حسابك في المقال التالي
شحن شدات ببجى، هناك الكثير من مستخدمي لعبة ببجى موبايل يبحثون عن أفضل الطرق للحصول على الشدات بطريقة أمنة ومضمونة من أجل القيام بالعديد من المهام بداخل اللعبة والتي تحتاج إلى المزيد من الشدات، لذلك سنقدم أفضل الطرق الرسمية والموثوقة والتي تحتاج إلى بعض الخطوات البسيطة من أجل الحصول على شدات ببجى موبايل.
خطوات شحن شدات ببجى عن طريق ID
يمكنك شحن شدات ببجى بكل سهولة من خلال موقع Midasbuy وهو موقع معتمد من قبل شركة ببجى موبايل، ويوفر هذا الموقع شحن الشدات عن طريق ID أو رصيد الهاتف فى مختلف الدول العربية بأسعار منخفضة ومناسبة إلى جانب أنه يقدم عدد من العروض المذهلة مع كل شحنة، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع Midasbuy الرسمي.
- قم بتحديد دولتك من خلال الخيار المتواجد فى أعلى اليسار.
- اضغط على لعبة ببجى من خلال زر “انطلق”
- حدد عملة UC وهى العملة الافتراضية لببجي موبايل من خلال الضغط على شراء.
- حدد طريقة الدفع المناسبة سواء عن طريق البطاقة البنكية أو رصيد الهاتف.
- حدد العملات التي ترغب بها ثم اضغط على “ادفع الآن”
- اكمل باقي التعليمات لإتمام عملية الدفع
شحن شدات ببجى عن طريق رصيد الهاتف
- الدخول على الرابط الرسمي لموقع Midasbuy.
- من خلال واجهة الموقع الرئيسية قم بتحديد دولتك عن طريق الخيار الموجود على أعلى يسار الشاشة.
- اختر لعبة ببجى من خلال الضغط على “انطلق”.
- قم بتحديد عملة UC عن طريق الضغط على كلمة “شراء”.
- لكى تتمكن من الشحن عن طريق رصيد الهاتف اختر طريقة الدفع من خلال الضغط على “Pay .By Mobile
- مرر إلى أسفل وقم بتحديد الشدات التي ترغب فى شرائها.
- قم بالضغط على زر “ادفع الآن”.
- سيتم انتقالك إلى واجهة أخرى قم من خلالها باختيار مشغل الشبكة التي تستخدمها.
- ادخل رقم الهاتف ثم اضغط على OK.
- سيظهر أمامك كود مكون من أربعة أرقام يجب أن تقوم بإرساله إلى كلمة “PUBG”.
- بذلك سيتم السحب من رصيد الهاتف لديك ويتم إرسال الشدات على الفور إلى حسابك على ببجى موبايل.
- سيتم تحويل الشدات على حسابك فى ببجى موبايل فور إتمام الدفع.
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