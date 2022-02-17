اشحن حالاً.. أكثر من طريقة لشحن شدات UC ببجي عن طريق الايدي واتصالات بخطوات آمنة على حسابك

شحن شدات ببجى، هناك الكثير من مستخدمي لعبة ببجى موبايل يبحثون عن أفضل الطرق للحصول على الشدات بطريقة أمنة ومضمونة من أجل القيام بالعديد من المهام بداخل اللعبة والتي تحتاج إلى المزيد من الشدات، لذلك سنقدم أفضل الطرق الرسمية والموثوقة والتي تحتاج إلى بعض الخطوات البسيطة من أجل الحصول على شدات ببجى موبايل.

خطوات شحن شدات ببجى عن طريق ID

يمكنك شحن شدات ببجى بكل سهولة من خلال موقع Midasbuy وهو موقع معتمد من قبل شركة ببجى موبايل، ويوفر هذا الموقع شحن الشدات عن طريق ID أو رصيد الهاتف فى مختلف الدول العربية بأسعار منخفضة ومناسبة إلى جانب أنه يقدم عدد من العروض المذهلة مع كل شحنة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع Midasbuy الرسمي.

قم بتحديد دولتك من خلال الخيار المتواجد فى أعلى اليسار.

اضغط على لعبة ببجى من خلال زر “انطلق”

حدد عملة UC وهى العملة الافتراضية لببجي موبايل من خلال الضغط على شراء.

حدد طريقة الدفع المناسبة سواء عن طريق البطاقة البنكية أو رصيد الهاتف.

حدد العملات التي ترغب بها ثم اضغط على “ادفع الآن”

اكمل باقي التعليمات لإتمام عملية الدفع

شحن شدات ببجى عن طريق رصيد الهاتف