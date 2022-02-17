نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 عبر موقع dirasat-gate.org وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021. لا تزال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على إعلان أسماء الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول الموازي في الجامعات في جميع محافظات العراق، في ظل استمرار البحث من قبل العديد من هؤلاء الطلاب عن نتائج القبول الموازي من خلال محركات البحث، وفيما يلي نستعرض معكم كل ما يتعلق باستخراج نتائج القبول الموازي 2022، حيث أغلقت وزارة التعليم العالي التقديم الإلكتروني لقناة التعليم الحكومي الصباحي الخاص الموازية للطلاب والطالبات الناجحين في عام دراسي 2021 – 2022 بالدور التكميلي ومن نجح في المرحلتين الأولى والثانية لم يتم قبولهم في المجموعة الطبية (طب، طب أسنان، صيدلية) في قناة متوازية، فيما أكدت المصادر أن نتائج القبول الموازي 2022 ستصدر إلكترونيا وسيتمكن الطلبة والطالبات من كافة محافظات العراق من معرفة النتائج من خلال موقع الوزارة وباستخدام رقم الامتحان واسمه.

رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021

يأتي معدل القبول جميع كليات جامعة العراق من الأساسيات التي تريد معرفة عدد كبير من الأشخاص لهذا السبب نعرضها لكم وتكون معدلات القبول كالتالي:

كلية الطب في بغداد لديها معدلات قبول 99. معدلات القبول قد تكون في كلية الطب الكندية بنسبة لا تقل عن: 98.8. معدلات القبول في كلية الطب المستنصرية: 98.50.

خطوات التعرف علي نتائج القبول الموازي

أصبح تنسيق الكليات أمرا بالغ الأهمية، لأن غالبية الكليات في دولة العراق يمكن اعتبارها من بين أفضل البلدان للدراسة، ولكنها قدمت أيضا جميع الاختبارات لتجنب أي إصابة، كما حدث أيضا من قبل وزارة التربية والتعليم، وللاستعلام مباشرة من خلال الطرق التالية:

أولا لابد من دخول الصفحة الرسمية للاستعلام عن قبول طلاب التعليم الموازي من هنا

قم بتسجيل البيانات ويفضل بدقة بحيث يمكنك معرفة نتيجة القبول في التعليم الموازي.

ومن ثم يتم التعرف على المصاريف الأساسية للكليات بالعراق.

علماً على انه بامكانكم مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن نتائج القبول الموازي حتي نساعدكم على الفور بالحصول على تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية على شكل ملفات pdf حتي يصبح بامكانكم الحصول على تلك النتائج بابسط شكل واسهل صورة ممكنة.

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.