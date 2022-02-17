رابط استخراج إذن إصلاح مركبة عبر أبشر 1443 وفق الإدارة العامة للمرور السعودية

استخراج إذن إصلاح مركبة بالخطوات عبر الرابط الرسمي الإلكتروني أبشر تم الإعلان عنه اليوم الخميس 17 فبراير 2022م الموافق 16 رجب 1443هـ من قبل الإدارة العامة للمرور السعودي بتغريدة من خلال الحساب الرسمي للإدارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كما أوضحت أيضًا أهمية التفويض لقيادة المركبات ووضع التفويض لتحديد المسؤول عن قيادة المركبة، كذلك أعادت الإدارة العامة للمرور توضيح أهمية التأمين على المركبة لتجديد الرخصة ومتطلبات التسجيل أو تجديد رخصة سير المركبة وفق آخر تحديثات المروري السعودي 2022.

رابط استخراج إذن إصلاح مركبة بالمملكة العربية السعودية

في نفس السياق السابق ذكره فإن الخطوات التي أوضحها المرور السعودي لطلب إذن إصلاح مركبة تتخصل في النقاط التالي ذكرها بالترتيب:

أولًا القيام بتسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية الرسمية.

الإلكترونية الرسمية. يلي ذلك القيام بالدخول على قسم خدمات واختيار أيقونة مركبات.

واختيار أيقونة كذلك قم بالنقر على خانة إدارة المركبات.

ثم قم باختيار أيقونة المركبة المعنية.

يلي ذلك اختيار خانة إذن إصلاح ثم النقر على علامة تأكيد الطلب.

ثم النقر على علامة انتظر رسالة نصية تأتيك من منصة أبشر مدون بها رقم إذن الإصلاح المرجعي.

في تلك الخطوة يجب التوجه إلى أقرب ورشة إصلاح معتمدة من المسجيلن على تطبيق ارتح.

في النهاية قم بمشاركة الرقم المرجعي بإذن الإصلاح للورشة.

خطوات استخراج إذن تفويض مركبة وفق تحديثات قوانين المرور بالمملكة 1443

كذلك وجب التنويه بأن هناك إمكانية تسجيل المركبة باسم شخص لا يحمل رخصة القيادة، تتطلب فقط أن يكون ثمة شخص مفوض له على المركبة يحمل رخصة قيادة سارية المفعول من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا القيام بالولوج لمنصة أبشر الإلكترونية www.absher.sa ، واختيار خانة التفاويض.

، واختيار خانة التفاويض. يلي ذلك اختيار أيقونة تفاويض مركبات ، ثم اختيار إضافة مستخدم للمركبة.

، ثم اختيار كذلك القيام بالضغط على أيقونة تفويض مركبة، خارج وداخل السعودية.

خارج وداخل السعودية. كما يجب اختيار نوع المركبة المراد التفويض عنها.

قم بإدخال بيانات المفوض له بشكل صحيح، واضغط أيقونة إرسال.

في النهاية سيتم إرسال رسالة بيانات المفوض له.

شروط إصدار رخصة قيادة خصوصي 1443

كذلك فإن الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية السعودية قامت بتحديث شروط إصدار رخصة قيادة خصوصي نذكرها كالتالي:

أولًا أن يكون المتقدم بطلب الرخصة، لا يقل عمره عن 18 عام. أيضًا شرط أن يكون مقدم طلب استخراج رخصة، قد اجتار اختبار القيادة بنجاح. كذلك يجب أن يكون المواطن، قام بسداد كافة الرسوم المستحقة بالمرور. كما يجب أن يكون طالب إصدار رخصة القيادة الخاصة، قام بتسديد كافة المخالفات المرورية، المسجلة عليه ان وجدت. أيضًا شرط خلو طالب الرخصة، من جميع العاهات والأمراض التي تعيق القيادة. كما ينبغي أن يكون مقدم الطلب، مقيم نظاميًا، حال كونه من غير السعوديين. في النهاية يجب ألا يكون أدين قضائيًا، بأي أحكام تابعة لتعاطي المخدرات أو حيازتها أو ترويجها.

رسوم استخراج رخص القيادة والمركبات 1443هـ

في الختام أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي بأن رسوم إجراءات المرور الجديدة 1443هـ بالمملكة هي كالتالي :