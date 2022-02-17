نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحديث واتساب whatsapp الجديد 2022.. مميزات تحديث الواتساب الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من عشاق ومحبي ومستخدمي تطبيق الواتساب، يبحثون بشكل كبير حالياً عن تحديث الواتساب الجديد 2022 والذي يحمل الكثير من المميزات تجعله هو أفضل تحديث، ويعتبر الواتساب من أشهر التطبيقات الخاصة التواصل الاجتماعي، والذي يستخدم بشكل كبير للغاية في العالم كله، حيث بلغ عدد مستخدمي التطبيق في العالم لأكثر من مليار مستخدم، ونظراً لأهمية تحديث الواتساب سوف نطلعكم في هذا المقال الآن عن مميزات التحديث الجديد.

تحديث الواتساب 2022

في الفترة الأخيرة تم دمج تطبيق الواتساب مع شركة Meta، ومنذ تلك اللحظة وهناك الكثير من المميزات التي جعلت التطبيق ممتع للغاية، ودوما يسعى مستخدمي تطبيق الواتساب لتحديث التطبيق وإضافة التقنيات التي يفقدها، ويظل هذا التطبيق هو الأسهل والأسرع بالنسبة لتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يستخدم في التواصل مع الآخرين حول العال.

مميزات تحديث الواتساب الجديد 2022

التحديث الجديد للواتساب يحمل الكثير من المميزات الفريدة والمهمة للغاية، وتلك المميزات هي:

من أهم مميزات التحديث الجديد للواتساب استخدام أكثر من تطبيق واتساب على جهاز واحد دون الحاجة لغلق الحساب.

يمكن حظر مجموعات أو جهات الاتصال مع الاحتفاظ بالمحادثات دون حذفها.

يمكن إعادة الرسائل والصور والمحادثات والفيديو التي حذفت من قبل.

يمكن استخدام التطبيق دون الاتصال بالأنترنت.

من السهل إمكانية رفع الفيديوهات التي تصل مدتها 30 ثانية.

يمكن إرسال أكثر من 20 صورة في نفس الوقت.

وشمل تحديث واتس اب الجديد إضافة ميزة الرد التلقائي.

كيفية تحديث الواتساب الجديد لأجهزة الأندرويد 2022

من خلال خطوات بسيطة للغاية وسهلة يمكن لكل مستخدمي الواتس آب تحديث التطبيق الجديد 2022 والاستفادة من جميع مميزاته الحصرية، وتلك الخطوات هي:

الدخول المباشر عبر موقع جوجل بلاي للأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد، او من خلال متجر آبل ستور للأجهزة التي تعمل بنظام الأيفون.

اختيار أيقونة البحص وكتابة اسم تطبيق الواتساب بالعربي او الإنجليزي.

سيظهر على الفور أمامكم مجموعة من الاختيارات عليكم الكبس على الاختيار الأول.

الضغط على كلمة تحديث التطبيق، والانتظار قليلاً حتى يتم التحديث.

وبذلك يمكنكم استخدام التحديث الجديد لتطبيق الواتساب والاستفادة من كل مميزاته.

يعد برنامح واتساب من أهم البرامج التي تستخدم بشكل يومي بين ملايين المستخدمين حول العالم، حيث يعد أسهل وسيلة للتواصل ونقل المعلومات والبيانات بين الموظفين والمواطنين، حيث يعد البرنامج التابع لشركة فيس بوك من اهم البرامج الذي يفضلها الكثيرون لذا قدمنا لكم طريقة تحديث واتساب الجديد 2022 من خلال إتباع الطرق التي تم طرحها في السطور السابقة.