تخفيضات جرير JARIR بالسعودية 50% على الجوالات الان

تعتبر مكتبة جرير من الشركات الكبرى المساهمة التجارية المنتشرة جميع فروعهت في المملكة العربية السعودية، ولكن أول فرع لها تم افتتاحه في مدينة الرياض، وتعتبر تلك المكتبة تقدم العديد والكثير من التخفيضات على اللوازم المكتبية المدرسية، ولعب الأطفال والكتب والهواتف المحمولة الذكية بجميع مشتملاتها، والاجهزة السمعية والبصرية، وأدوات التصوير، والشاشات الذكية.

وتعمل جاهدة مكتبة جرير على صيانة أجهزة الكمبيوتر بجميع أنواعها في جميع الفروع، ويمكن شراء جميع المنتجات بالتقسيط المريح ويصل التقسيط حتى 36 شهر، ولكن يوجد هناك شروط معينة للاستفاده من التقسيط، ومن أهم الشروط هي بأن يكون العميل له مرتب ثابت حتى يستفاد من التقسيط، فمن خلال السطور التالية سوف نقدم لكم متابعينا العروض الخاصة بالهواتف الذكية والجوالات في هذا الأسبوع والخصومات تصل حتى 50 في المئة.

خصومات جرير بالسعودية على الجوالات اليوم:

خصم يصل حتى 11 في المئة على هاتف سامسونج جالكسي اي 72، وتلك الهاتف يدعم الذاكره الداخلية 128 جيجا بايت، بينما الرامات 8 جيجا بايت، ويدعم تلك الهاتف الجيل الرابع، ويعمل بكفاءه عالية وسعر الهاتف بعد الخصم 1499 ريال سعودي.

تخفيض مميز من مكتبة جرير في السعودية في جميع الفروع على هاتف هواوي نوفا 9، وتلك الهاتف يدعم ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، بينما الرامات 8 جيجا بايت، ويدعم هذا الهاتف الجيل الرابع وسعره بعد الخصم 1599 ريال سعودي والخصم يصل حتى 15%.

تخفيضات مكتبه جرير في السعودية على الشاشات الذكيه اليوم: