الاردن .. هزة أرضية ضربت جنوب بحيرة طبريا بقوة 4 درجات

المدينة نيوز :- قال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، إن هزة أرضية حدثت في بحيرة طبريا مساء الثلاثاء، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح سويدان ، أن مركز الهزة الأرضية على بعد 7 كم جنوب طبريا على فالق البحر الميت، وبعمق 10 كم، عند الساعة 20:55 من مساء الثلاثاء.

وكان قد شعر سكان محافظة اربد بهزة ارضية مساء اليوم الثلاثاء .