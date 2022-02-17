المدينة نيوز :- قال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، إن هزة أرضية حدثت في بحيرة طبريا مساء الثلاثاء، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر.
وأوضح سويدان ، أن مركز الهزة الأرضية على بعد 7 كم جنوب طبريا على فالق البحر الميت، وبعمق 10 كم، عند الساعة 20:55 من مساء الثلاثاء.
وكان قد شعر سكان محافظة اربد بهزة ارضية مساء اليوم الثلاثاء .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاردن .. هزة أرضية ضربت جنوب بحيرة طبريا بقوة 4 درجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.