عاجل- فى جلسة لمجلس الأمن.. الأمم المتحدة: نؤكد التزامنا بوحدة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزمارى ديكارلو، التزام الأمم المتحدة بوحدة وسيادة أوكرانيا، موضحة أنه من المهم دعم مهمة المراقبة لمنظمة الأمن والتعاون شرقى أوكرانيا.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة "ندعو جميع الأطراف شرقى أوكرانيا للتحلى بالهدوء ووقف التصعيد". وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أهمية تطبيق اتفاقيات مينسك لحل الأزمة الأوكرانية، موضحة "السلام والاستقرار فى أوروبا يجب تعزيزهما عبر الدبلوماسية". جاء ذلك فى جلسة لمجلس الأمن الدولى بشأن أزمة أوكرانيا، انطلقت مساء اليوم.

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