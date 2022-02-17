عاجل.. بريطانيا: روسيا ستدفع ثمنا باهظا إن غزت أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، قالت فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرها الأوكرانى، إنه "لا يوجد أى دليل على انسحاب روسيا من الحدود الأوكرانية".

كما أضافت "ندعو روسيا للتراجع عن حافة الهاوية"، مشيرة إلى أن موسكو ستدفع ثمنا باهظا إن غزت كييف.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، أن بلاده تبذل كل ما فى وسعها للحفاظ على السلام.

وقال فى مؤتمر مشترك مع نظيرته البريطانية ليز تراس: "ندعم كافة الجهود الدبلوماسية التى قامت بها بريطانيا".

كما أشار إلى أن كييف تعمل مع الشركاء ضمن صيغة "نورماندى" للتوصل لتسوية سلمية.