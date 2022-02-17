عاجل.. روسيا أمام مجلس الأمن: الجيش الأوكرانى يستخدم وسائل محظورة

جدة - نرمين السيد - وأضاف نائب وزير الخارجية الروسى، فى كلمته بجلسة مجلس الأمن حول التطورات فى أوكرانيا، أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان فى شرقى أوكرانيا.
وأوضح فيرشينين أن الاتهامات لروسيا بعرقلتها تطبيق اتفاقيات مينسك غير صحيحة، مشيرا إلى أن السلطات الأوكرانية لم تطبق بنود اتفاقيات مينسك.
وتابع فيرشينين أن اتفاقيات مينسك تصب فى مصلحة أوكرانيا.
وأشار نائب وزير الخارجية الروسى إلى أن هدف اجتماع مجلس الأمن اليوم التأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقيات مينسك.
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