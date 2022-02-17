عاجل.. بيان بريطانى بولندى أوكرانى: الالتزام بدعم وحدة وسيادة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، أوضح البيان البريطانى البولندى الأوكرانى، أنه تم الاتفاق بين الدول الثلاث، على تعزيز التعاون فى مجالى الأمن السيبرانى والطاقة.

وعلى صعيد متصل، عقد مجلس الأمن الدولى، جلسة مساء اليوم، لمناقشة التطورات فى أوكرانيا، حيث أكدت الأمم المتحدة كذلك على دعم وحدة وسيادة أوكرانيا.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزمارى ديكارلو، إن هناك انتهاكات لوقف إطلاق النار شرقى أوكرانيا، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

ودعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف شرقى أوكرانيا للتحلى بالهدوء ووقف التصعيد.