عاجل.. الكرملين: تصريحات بايدن بشأن غزو روسى وشيك لأوكرانيا تزيد التوترات

جدة - نرمين السيد - وحذر الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى وقت سابق مساء اليوم الخميس، من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.

وأكد بايدن أن خطر اجتياح روسيا لأوكرانيا مرتفع جدا، محذرا من غزو روسى وشيك لأوكرانيا.