البيت الأبيض: غزو روسيا لأوكرانيا يمكن أن يحدث فى أى وقت وبذريعة...

قال البيت الأبيض اليوم إنه لا يوجد إطار زمنى للغزو الروسي لأوكرانيا ويمكن أن يحدث قبل نهاية الألعاب الأولمبية أو بعدها، مشيرا إلى أن روسيا عززت وجود قواتها على طول الحدود الأوكرانية بما يصل إلى 7000 جندى وهذا يدعو للقلق، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأكدأن الغزو الروسى لأوكرانيا قد يتخذ أشكالا عديدة ويجب أن يعرف العالم ذلك، وأشار إلى أن خطر غزو روسيا لأوكرانيا عال للغاية والهجوم يمكن أن يحدث فى أى وقت وأن يكون مسبوقا بذريعة ملفقة.

يذكرأن، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكة جيك سوليفان، أن القوات الروسية لا تزال في وضع يسمح لها بمهاجمة أوكرانيا في أي وقت.

جاء ذلك، وفقا لما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس خلال مكالمة هاتفية بين سوليفان ونظيره الياباني أكيبا تاكيو؛ لمناقشة أحدث تطورات الأوضاع على أرض الواقع بشأن روسيا وأوكرانيا.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، الجهود الدبلوماسية الجارية التي يبذلها المجتمع الدولي لحل هذه الأزمة.

وجدد سوليفان تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الباب ما زال مفتوحا أمام الدبلوماسية، متوجها بالشكر لـ "تاكيو" على قرار اليابان الأخير بتحويل بعض إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، مشددا على أهمية التصدي الدولي القوي لأي عدوان روسي آخر على أوكرانيا.

ومن جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الياباني التزام بلاده بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة ومجموعة السبع ردا على زيادة العدوان الروسي على أوكرانيا.