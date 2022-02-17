نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع epedu.gov.iq برقم الامتحاني pdf في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 الذي يتزايد حوله حدة بحث جوجل لاجل الحصول عليها، بعدما أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان يصبح بإمكان جميع الطلاب والطالبات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بعدما تم التأكيد على انتهاء أعمال رفع نتائج الطلاب اون لاين عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية على نحو نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022

كشفت العديد من المصادر التعليمية الرسمية على ان نتائج القبول الموازي بامكانكم اتمام الاستعلام عنها الكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث قد انتهى بشكل مؤخرا أعمال رصد طلبات المتقدمين على القبول الموازي بعدما تقدم عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات، حيث قد كشف مصدر رسمي داخل وزارة التربية والتعليم العراقية على وصول أعداد المتقدمين على القبول الموازي الى 30 الف طالب وطالبة، عليه تم تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لاجل مساعدة جميع الطلاب والطالبات على الاستعلام عن نتائج القبول الموازي طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج بعدما تم التأكيد على إعلان تلك النتائج بقبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى شتى التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على مستوى شتي التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات على النحو التالي:-

الخطوة الاولى:- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء فى الاستعلام عن تلك النتائج فور تسجيل اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني وتحديد المحافظة التابع اليها الطالب

الخطوة الاخيرة:- النقر على على ايقونة عرض النتائج لتظهر امامكم على الفور نتائج القبول الموازي، علماً على ان نتائج القبول الموازي موجودة ايضاً على موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية على شكل ملفات pdf بالخطوات السابق لنا ذكرها بالاعل