عاجل.. الدفاع البريطانية تبدأ إرسال مروحيات ومعدات عسكرية شرق أوروبا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الخميس، بإعلان وزارة الدفاع البريطانية، بدء إرسال قوات ومعدات عسكرية إلى إستونيا اليوم.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الخميس، بإعلان وزارة الدفاع البريطانية، بدء إرسال قوات ومعدات عسكرية إلى إستونيا اليوم. وأشارت وزارة الدفاع البريطانية، إلى أن مروحيات ستتوجه لإستونيا قريبا لإجراء تدريبات مع الحلفاء بشرق أوروبا.

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