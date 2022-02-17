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عمر شويل - جدة استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب من الخدمات التي يحتاجها الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية وتقدم الحكومة السعودية لجميع المواطنين إمكانية الاستعلام عن طلب زيارة عائلية بشكل الكتروني من المنزل بكل سهولة من خلال موقع وزارة الخارجية الرسمي عبر شبكة الانترنت، ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني خطوات استعلام عن تأشيرة برقم الطلب.

استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب 1443

اتاحت المملكة العربية السعودية لجميع المقيمين والوافدين بها إمكانية الاستعلام عن طلب زيارة عائلية بكل سهولة وبشكل الكتروني فهي من الخدمات التي وفرتها المملكة حديثا عبر شبكة الانترنت لكي تسهل علي الجميع الاستعلام من المنزل بدلاً من الذهب الي المؤسسات الحكومية وحدوث ازدحام وتسعي المملكة لتطوير كل شيء وجعل الخدمات التي يحتاجها المواطنين بشكل يومي سهلة الوصول دون مواجهة عقبات.

يمكن لكل شخص المقدم للطلب معرفة هل الوزارة قامت بالموافقة علي الطلب أو الرفض بشكل الكتروني وهذا من خلال الاستعلام عن طلب زيارة عائلية بشكل الكتروني من خلال موقع وزارة الخارجية السعودي، ويمكنك أتباع الخطوات التالية لمعرفة خطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي:

قم بالتوجه الي موقع وزارة الخارجية السعودية عبر متصفح الويب.

عبر متصفح الويب. في الصفحة الرئيسية من الأسفل ستجد خيار الاستعلام قم بالضغط علية.

سيحولك الي صفحة اخري لكتابة البيانات المطلوبة لكي تستطيع الاستعلام عن الطلب.

قم بكتابة رقم الطلب ورقم السجل وكود التحقق. بعد ذلك قم بالضغط علي زر الاستعلام.

شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

هناك بعض الشروط التي تضعها الوزارة الخارجية السعودية لكي تتمكن من طلب زيارة عائلية وأهم هذه الشروط هي:

أولا ان يكون تصريح الإقامة الخاص بك ساري ومفعل وبه صلاحية لا تقل عن 90 يوما.

ان يكون جواز السفر الخاص بك ساري أيضا ومدة الصلاحية به لا تقل عن ستة اشهر.

ان يكون طلب الزيارة العائلية للأقارب من الدرجة الاولي مثل الزوجة والأب والام والأطفال.

اذا كان طلب الزيارة للأطفال فيجب ان لا يقل عمرة عن 18 عاما.

ان يقوم المتقدم بدفع جميع الرسوم اللازمة اثناء تقديم الطلب.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

كانت هذه خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز ويمكنك تطبيق الخطوات التي قمنا بتوضيحها في اعلي المقال من خلال موقع وزارة الخارجية السعودي، فهو الموضع الرسمي والوحيد الذي يمكنك من خلاله الاستعلام عن زيارة عائلية، وبذلك نكون قد وصلنا الي نهاية هذا الموضوع، وقدمنا لكم شرح كامل وتفصيلي لطريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب 1443.